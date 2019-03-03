Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar

Gözde TEKİN

Kocaeli

Kocaeli İzmit’te bulunan Federal Mogul piston fabrikasında her geçen gün artan baskının krizle birlikte ayyuka çıktığını ifade eden işçiler, “Bu kriz döneminde işçileri baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar” diye konuştu. İşçiler, fabrikada örgütlü olan Türk Metal Sendikasının artan baskılar karşısında sessiz kalmasına ise tepkili.

“Günde 2 bin pistonunun altına düşmememiz isteniyor” diyen bir işçi yaşanan baskıları şu sözlerle anlatı:

“Baskı altındasınız, hem sayıyı yetiştirme baskısı hem de kameralar üzerinden sürekli izlenmemizden kaynaklı. Müşteriye hatalı piston gittiğinde fabrika zarar ediyor diye üstümüze geliyorlar. Buna karşın fabrikaya kâr getirdiğimizde kimse bizi takdir etmiyor. Fabrika müdürleri isteyen kıdemini tazminatını alsın çıksın diye buyuruyor, bu kriz döneminde işçileri baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar.”

Yoğun çalışma temposu, baskı ve stresin meslek hastalığına yakalanan işçi sayısını artırdığına dikkat çeken işçiler, bel ve boyun fıtığından kaynaklı işçilerin çoğunun fizik tedavi gördüğünü ifade etti.

BASKILAR KARŞISINDA SENDİKA SESSİZ KALIYOR

“Üzerimizde kameralar var ve durmadan denetleniyoruz” diyen bir başka işçi ise şöyle konuştu:

“Fabrikada ‘Sakalın niye uzun?, Saçını niye toplamadın?’ gibi gerekçelerle savunma isteniyor. Bu baskı ortamı biz işçileri çok geriyor.”

Her geçen gün artan, krizle birlikte ayyuka çıkan baskılar karşısında fabrikada örgütlü olan Türk Metal Sendikasının sessiz kaldığını belirten işçiler, sendikanın bu tutumuna tepkili.

‘SEÇİMDEN SONRA DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR’

Öte yandan krizle birlikte ekonomik zorluklar çektiklerine değinen işçiler, “Türk Metal’in kutlamalar yaptığı zam oranları çoktan eridi” diye konuştu. Krizin fabrikayı etkilemediğini ancak kendi bütçelerini etkilediğine dikkat çeken bir işçi şöyle konuştu: “Birçok arkadaşımız kredi ödüyor, dünya kadar borcu var. İnsanlar bu geçim derdiyle uğraşırken seçim yapılıyor ve pek çoğumuz 31 Mart seçiminden sonra daha büyük bir tehlikenin bizi beklediğinin farkındayız. Seçim bitecek ve bizi bekleyen kriz koşullarına karşı ne yapmamız gerektiğini şimdiden tartışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Federal Mogul işçileri: Hükümetin tek derdi işverenleri korumak

Kocaeli'den Federal Mogul işçisi fabrikadaki durumu anlattı