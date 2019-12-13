Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz seçim çalışmaları nedeniyle gözaltında

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın seçim çalışmaları ve DTK faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ile Kızıltepe Belediye Eş Başkan Yardımcısı Dilber Sulhan 12 Aralık'ta Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eş Başkan Yılmaz ve yardımcısı Sulhan 24 saatlik kısıtlılık kararının sona ermesinin ardından bugün avukatları ile görüştü. Avukatlar, müvekkillerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Eş Başkan Yılmaz ve yardımcısı Sulhan'ın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptıkları seçim çalışmaları ile suçlandıkları ortaya çıktı. Avukatların verdiği bilgiye göre HDP Genel Merkezi tarafından gönderilen genelgeler de suçlama konusu yapıldı.

Öte yandan Mardin'de 11 Aralık'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday ve Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem ile birlikte 10 kişinin emniyet işlemleri de sürüyor. (Mardin/MA)

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