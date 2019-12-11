Mardin'de HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı

Mardin’de sabah saatlerinde birçok adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday ve Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. HDP İl Örgütü yönetici ve üyeleri gözaltılara tepki gösterdi.

Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday, parti üyeleri Neda Alper, Abdullah Akikol, Aysel Erol ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Eski Şube Yöneticisi Emel Oran, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Eski Şube Başkanı Mustafa Benli ve Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem gözaltına alındı.

TABİP ODASI BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Evine yapılan baskında gözaltına alınan Mardin Tabip Odası Başkanı Etem’in çalıştığı özel hastanedeki odasında da polislerce arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat avukat kısıtlılığı kararı alındığı da öğrenildi.

GÖZALTILARA TEPKİ

HDP Mardin İl Örgütü üyeleri gözaltılara tepki gösterdi.

HDP Mardin il binasında yapılan ve çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, İl Eş Başkanı Eylem Amak konuştu. Amak, "Bu gözaltı ve tutuklamaların herhangi bir hukuki dayanağı yok. Bizler bu sabah tekrardan gözaltı operasyonları ile uyandık. Aralarında Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday‘ın da bulunduğu il yöneticileri, TJA aktivistleri, ilçe yöneticileri, sivil toplum örgütlerinde çalışan birçok arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Gözaltların hukuki olmadığını, AKP-MHP’nin faşizan politikaları olduğunu ve halkımıza olan yaklaşımlarının bir sindirme, bezdirme politikası olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Amak, gözaltına alınanların avukatları ile görüştürülmesini ve hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. (Mardin/MA)

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