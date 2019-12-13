Adilcevaz Belediyesinde "bütçe yetersiz" iddiası: İşçilere 7 aydır maaş verilmiyor

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Bitlis’te AKP’li Adilcevaz Belediyesinde yerel seçimlerin ardından 82 işçi, taşerondan kadroya geçirildi. Ancak Evrensel’e konuşan işçiler, “bütçe yetersiz” iddiasıyla 3 yıldır maaşlarının düzenli ödenmediğini belirterek, son 7 aydır da maaş verilmediğini söyledi. CİMER’e şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir adım atılmadığını ifade eden işçiler, yaşamadıkları mağduriyetin kalmadığını belirterek, maaşlarının düzenli yatmasını istedi. Telefonla ulaştığımız belediye ise açıklama yapmaktan çekindi.

"YAŞAMADIĞIMIZ MAĞDURİYET KALMADI"

7 aydır maaş alamadıklarını söyleyen bir işçi, "3 senedir böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen 3 ayı buluyor. Bazen 6 ay alamıyoruz. Şimdi 7 ayı buldu. Taşerondan kadroya geçen 82 kişilik bir grubuz. Farklı farklı alanlarda çalışan işçileriz. Biz çok zor durumdayız. Gerekçe olarak bütçe yetersiz diyorlar. Böyle bir kanun var mı? Devlet memuru maaşını alamıyor. 7 aydır yaşamadığımız mağduriyet kalmadı. 3 tane 5 tane çocuğu olan işçiler var. Kiminin çocuğu okula gidiyor. Kirada yaşayanlar var. O maaşla evine bakmakla yükümlü olan insanlar var. 7 aydır maaş alamayan bir insan evine nasıl ekmek götürsün? Kim kime borç verir? Hangi esnaf borca dayanabilir? İnsanlar artık ailesiyle kötü oluyor. O sefaleti sana anlatamam” dedi.

"CUMHURBAŞKANI SESİMİZİ DUYMUYOR MU?"

Belediye başkanının da durumun farkında olduğunu söyleyen işçi, "Devletin buna bir adım atması lazım. İnsanlar korkudan sesini çıkartamıyor. Öyle bir korku politikası uygulanıyor ki. Sesimizi çıkartamıyoruz. Cumhurbaşkanı sesimizi duymuyor mu? Biz bunu çok merak ediyoruz. Sizin aracılığınızla sesimizi duyurmak istiyoruz. Maaşlarımızın yatmasını istiyoruz" diye konuştu.

"EVİNE HACİZ GELEN İŞÇİ VAR"

İşten atılmakla tehdit edildiklerini belirten bir başka işçi ise, “Millet bir şey demeye cesaret edemiyor. Evine haciz gelen işçiler var. Mesela ben ayın 17’sine kadar borcumu ödemezsem evime haciz gelecek. 40 kere söz verdiler paramızı vereceklerine dair. Bütçe yok diyorlar. Irak’ta, Suriye’de savaştayız diyorlar artık ne alakası varsa. Bizim yakınımızdaki belediyeler maaşlarını düzenli olarak alıyorlar. Burada savaş var da orada savaş yok mu?” diye sordu.

"MÜFETTİŞ BİR ŞEY YAPMADAN GİTTİ"

Bazı işçilerin çocuğuna ilaç alacak para bile bulamadığını belirten işçi, “CİMER’e şikayette bulunduk. Müfettiş gönderdiler. Müfettişe 5 kilo bal, 5 kilo ceviz verip yolladılar. Mesela mazot konusunda dünya kadar israf var. Sonra biz mağdur oluyoruz. Maaşlarımız düzenli yatsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İDDİALAR ÜZERİNE ARADIĞIMIZ BELEDİYE KONUŞMADI

İddialar üzerine aradığımız Adilcevaz Belediyesi, konuyla ilgili konuşmadıklarını belirterek, yetkili kimse olmadığını söyledi. Belediye başkanı ile görüşmek istediğimizi söylediğimizde ise numara vermelerinin yasak olduğu belirtildi.

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