Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı

İstanbul Avcılar Belediyesine bağlı Park Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Veteriner Müdürlüklerinde çalışan işçiler, ücretlerinin 2 aydır ödenmemesi üzerine eylem yaptı.

Marmara Caddesinin başında buluşan işçiler, belediye önüne yürüdü. Belediyede örgütlü Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube, TÜM BEL-SEN 1 No’lu Şube ile Güvenlik-İş Sendikalarının ortak yaptığı eyleme İnşaat-İş Sendikası, Emek Partisi ve Avcılar Bağımsız Belediye Başkan Adayı Savaş Karabulut da destek verdi.

Belediye önünde yapılan açıklamada konuşan Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Önce İnsan” sloganıyla yola çıkan Avcılar Belediyesi yönetiminin, en temel geçim ücreti olan işçi maaşlarını ödememeyi yönetim politikası haline getirdiğini belirterek şunları söyledi: “5 yıl boyunca emekçilerin maaşları zamanında ödenmeği gibi en az 2 maaş içeride bırakılmıştır. Avcılar belediye başkanı ile defalarca yaptığımız görüşmelerde işyerinde yaşanan sorunları çözmemiz, alacaklarımızı almamız mümkün olmamıştır. Emekçilerin alacaklarının tamamının ödeneceği söylenmiş ancak verilen sözler yerine getirilmemiştir. Vaatlerle emekçiler oyalanmıştır. Avcılar Belediyesinde çalışan emekçiler evine ekmek götürememektedir. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını ve kiralarını ödeyemeyen, bankalarla icralık olan, elektrik sayaçları sökülen emekçiye bu zulüm reva görülmüştür. İcralık olan işçilerin maaşlarında kesinti yapıldığı halde kesilen paralar icraya ödenmediği için emekçiler ikinci bir icraya maruz kalmıştır. İşçilerin 2 aylık maaşları ile sosyal hakları, sözleşmeli memurların 2 aylık maaşı ile 3 yıllık sosyal hakları, kadrolu işçilerin 3 yıllık sosyal hakları, memurların 1 buçuk yıllık sosyal hakları ve 5 yıllık arazi tazminatları, emekli olan çalışanlarımızın kıdem tazminatları ile alacakları ödenmemiştir.”

İstanbul Avcılar Belediyesine bağlı Park Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Veteriner Müdürlüklerinde çalışan işçiler, ücretlerinin 2 aydır ödenmemesi üzerine eylem yaptı Fotoğraf: Evrensel

“5 SENEDİR HANDAN HANIM ‘PARA YOK’ DİYOR”

Ülke genelinde krizin faturasının emekçilere kesildiğine dikkat çeken TÜM BEL-SEN 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, “İşçiler, emekçiler zaten alınan maaşlarla ay sonunu getiremiyor, kredi kartlarıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Siz bir de bu parayı ödemediğiniz zaman varın görün emekçinin halini. Buna karşı ülkede nasıl tek adam sistemine karşısıysak yerelde de tekçi anlayışa karşıyız. 5 yıldır hakkımız olanı istiyoruz. 5 yıldır Handan Hanım her görüşmemizde, bize ‘para yok’ diyor. Biz de kendisine her defasında şunu söylüyoruz; ‘Avcılar halkına buradaki işçi ve memurla hizmet ediyorsun ama işçinin, memurun maaşına geldiği zaman yok diyorsun. Ancak şirketlerin hiçbirisine yok demiyorsun. Şirketlere diyeceksiniz ki siz 5-6 altı ay bekleyin, ben önce işçime, memuruma maaşını ödeyeceğim.’ Bir gün şirketlere bekleyin demedi” diye konuştu.

İstanbul Avcılar Belediyesine bağlı Park Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Veteriner Müdürlüklerinde çalışan işçiler, ücretlerinin 2 aydır ödenmemesi üzerine eylem yaptı Fotoğraf: Evrensel

“EKMEĞİMİZİN ÜZERİNE KİMSE İPOTEK KOYAMAZ”

“Hakkımızı aramamıza kimse engel olamaz” diyen Güvenlik-İş İstanbul Bölge Başkanı Kenan Karabulut da şöyle konuştu: “Şimdi diyorlar ki ‘bize geldikçe paranızı vereceğiz.’ Gelen paraları ne yaptınız? Ben bunu soruyorum. İkinci olarak şunu kimse unutmasın biz kimseden ödül beklemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çocuklarımızın rızkını istiyoruz, alın terimizi istiyoruz. Ekmeğimizin üzerine kimse gelip ipotek koyamaz. İnsanlara maaşlarını para gelince vereceğim demek ayıp değil mi? Biz emeğimizin ve ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizi de kimseye yedirmeyiz.” (İstanbul/EVRENSEL)