Berat Albayrak: Kamu bankaları 2020'de faizleri tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini, yıl sonu enflasyonunun yüzde 12'nin altında kalacağını söyledi.

"ÇİFT HANELİ ENFLASYON DÖNEMİ BİTİYOR"

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamları ile ilgili "Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşmeyle birlikte yüzde 24'lerden başlayan süreç, elhamdülillah 1 yıl geçti Eylül-Ekim-Kasım ayı itibarıyla yüzde 9'lara 10'lara geldik. İnşallah yılsonu itibarıyla yüzde12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, üreticimizin gündeminden bu çift haneli enflasyonları çıkartacağımız bir döneme giriyoruz. Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme yapıldı. Enflasyonla mücadelenin başarısıyla piyasalarda güçlü toparlanma ve ciddi bir iyileştirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

"KAMU BANKALARIMIZ TEK HANELİ FAİZLERİ PİYASALARIMIZA BAŞLATIYOR"

"Faizler Allah'ın izniyle daha da düşecek. Daha da iyi olacak" sözlerini kullanan Albayrak devamında "Faizler maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Bugün yolda konuştuk. Kamu bankalarımız hesaplarını kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 döneminde kamu bankaları görev zararı, 30 milyar, 40 milyar batırdı. Şimdi kamu bankalarımız görev zararı yapmıyor, kar ediyor makul kar edecek, zarar etmeyecek; ama hem de iyileşmeleri reel sektöre yansıtacak. İnşallah yüzde 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Cumhurbaşkanımız 'inşallah tek haneli faizleri göreceğiz' dedi. Allah'ın izniyle 2020’ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor" diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

TÜİK'e göre kasım ayı enflasyonu yüzde 10,56

Yıllık enflasyon son üç yılın dibinde: Yoksullaştıran düşüş

Reklam