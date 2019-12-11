11 Aralık 2019 13:06

İstanbul Havalimanında otoparka zam: Otomobiller için saatlik 23, günlük 69 TL

İstanbul Havalimanında otomobiller için bir saatlik kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya, açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak zamlı otopark ücretleri belirlendi. Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecilerince işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak.

    Buna göre İstanbul Havalimanında otomobiller için bir saatlik kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya, açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı. Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu.

    2020 yılı ocak ayı itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanındaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL olurken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi.

    Gazipaşa Alanya ve Zonguldak Çaycuma havalimanlarında ise 1 saatlik otopark ücreti 7 TL oldu.

    HALK, PAHALI OLDUĞU İÇİN OTOPARK KULLANMIYOR

    istanbul havalimanı kapalı otoparkı

    Fotoğraf: DHA

    Özellikle İstanbul Havalimanında kapalı ve açık otoparklar, yüksek ücret tarifeleri nedeniyle tercih edilmediği için boş kalıyor. Otopark ücreti ödemek istemeyen yolcu yakınları, havalimanı girişlerinde yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

    İstanbul Havalimanı girişinde yakınının çıkışını bekleyen Remzi Çeliktepe, “Otoparka fazla para vermemek için yaklaşık yarım saattir girişte bekliyorum. İlk 1 saat ücretsiz olsa çok daha iyi olur” dedi.

    GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA CEZA KESİLİYOR

    istanbul havalimanı giriş ve çıkışlarında araç kuyrukları oluşuyor

    Fotoğraf: DHA

    Araçlarıyla havalimanı giriş ve çıkışlarını bekleyen yolcu yakınlarına direklere yerleştirilen Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kameraları aracılığıyla ceza kesiliyor. Trafik cezalarına ve uyarılara rağmen havalimanı girişlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor.

    YAKINLARDAKİ OTOPARKLAR TERCİH EDİLİYOR

    Yüksek ücretler nedeniyle İstanbul'da bulunan havalimanlarının yakınına konumlanan otoparklar daha fazla rağbet görüyor. 24 saati 10 TL'lik tarifreyle hizmet veren otoparklarda ayrıca havalimanlarına 24 saat ücretsiz servis imkanı bulunuyor.

    OTOPARKLARDAN KİMLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLİYOR?

     

    Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami 1 saat süre için otopark parası ödemiyor. Engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz.

    BAGAJ TAŞIMA GÖREVLİSİ TARİFELERİ DE BELLİ OLDU

     

    Öte yandan havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 11 TL, valiz için adeti 17 TL, kargo bagaj ücreti ise adeti 34 TL olarak belirlendi.

    DHMİ ile Havalimanı-Terminal İşletmecileri arasında düzenlenen Kira-Uygulama-İmtiyaz sözleşmeleri ve eklerinde Bagaj Taşıma Gelirleri adı altında gelir kalemi olmayan İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı Terminalleri'nde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı DHMİ’ye ödenecek. (EKONOMİ SERVİSİ)

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