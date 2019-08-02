İstanbul Havalimanı’nda taksi yollarından biri çöktü

İstanbul Havalimanı’nda taksi yollarından birinde çökme olduğu ortaya çıktı. Pilotların sık sık şikayetlerini dile getirmesinden sonra taksi yolunun kullanıma kapatılması kararlaştırıldı.

Taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pist başına yönlendirilmeye başlandı.

Airporthaber’de yer alan bilgilere göre, taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı yaratabileceği dile getirildi. (HABER MERKEZİ)