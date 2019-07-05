CHP’li Ali Şeker: İstanbul’da 7 milyon insan gürültü kirliliğine maruz kalıyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, İstanbul Havalimanı kaynaklı gürültü kirliliğini Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yönelttiği önergeler ile konunun bir an evvel çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Şeker, Mecliste yaptığı konuşma ile de İstanbul halkının çözüm beklediğini vurguladı.

Şeker, 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nın emekçilerin haklarının gasbı yanında çevre ve doğa üzerinde yarattığı tahribat ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle de yoğun eleştiri aldığını hatırlattı. Projenin çoğunluğunun Kuzey ormanları üzerinde inşa edilmiş olmasının bölge habitatını da olumsuz etkilediğini belirten Şeker, "İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesinden önce faaliyette bulunan Atatürk Havalimanı raylı sistemlerin aktif olarak kullanıldığı, uçuş rotalarının da ağırlıklı olarak deniz üzerinden gerçekleştirildiği bir havalimanı idi. Ancak İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesinin ardından uçakların kalkış ve özellikle de iniş rotaları yoğun nüfusun yaşadığı ilçe merkezleri üzerinden geçmekte; Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan yaklaşık 7 milyon insan gece ve gündüz ciddi bir gürültü kirliliğine maruz kalmakta” dedi.

"ŞEHİR NÜFUSUNUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ KALİTELİ UYKU UYUYAMIYOR"

Yaşanan bu gürültü kirliliğinin eğitim kurumları, hastaneler gibi kamu binalarında sunulan kamu hizmetine de olumsuz etki ettiğini belirten CHP’li Şeker, “Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul Havalimanı için ÇED raporunda 2.5 milyon ağacın kesileceği belirtilirken son aşamada 13 milyon ağaç kesildiği belirlendi. İstanbul Havalimanı inşaatı sebebiyle Kuzey ormanlarında yaşanan tahribat betonlaşmayı ve şehrin ısısını artırdı, bu da hissedilen ısı ve nemde artışa yol açtı. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında şehir nüfusunun önemli bir bölümü yüksek nem ve saat sınırı olmaksızın uçakların yarattığı gürültü kirliliği sebebiyle kaliteli bir uyku uyuyamamakta” diye konuştu.

CHP’li Şeker, uçuş rotalarının kuşların göç yolları üzerinde olmasının da bölge habitatına zarar verdiği uyarılarında bulunarak “Uçuş rotalarının yerleşimlerin az olduğu yerler ile deniz ve göl akslarına kaydırılması hem bölge habitatı için hem de ilgili ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için gereklidir” dedi.

"ROTALARIN KAYDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAK MI?"

Şeker önergelerinde şu sorulara yanıt istedi:

"- İstanbul Havalimanına ilişkin uçuş rotaları belirlenirken bölge habitatına, doğal yaşama ve İstanbulluların yaşam kalitesine olan etkisi neden göz ardı edilmiştir?

- İstanbul Havalimanı kaynaklı gürültü kirliliğinin ölçümüne yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından herhangi bir tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?

- İlgili rotaların yerleşimlerin az olduğu yerler ile deniz ve göl akslarına kaydırılmasına yönelik bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

- İstanbul Havalimanı uçuş rotalarının şehir merkezleri üzerinden belirlenmesinin halk sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin tespitine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış herhangi bir çalışma mevcut mudur? Mevcut ise bu çalışmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?

- Halk Sağlığını olumsuz etkileyen, İstanbul Havalimanı kaynaklı gürültü kirliğinin azaltılması için uçuş rotalarının yerleşim yerlerinden uzak şekilde belirlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından bir talepte bulunulmuş mudur?" (HABER MERKEZİ)

İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor