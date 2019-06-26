Yerel basının 1 Temmuz kabusu: Vergi borcu yoktur yazısı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Halil İbrahim Hüner, Anadolu basınının büyük ekonomik kriz yaşadığını belirterek, yerel basın için 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Vergi borcu yoktur” yazısının yer aldığı madde değişikliğinde süre uzatımı beklediklerini bildirdi.

Hüner, yaptığı yazılı açıklamada, gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 1 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanmasının Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) , Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve TBMM'deki gazeteci kökenli milletvekillerinin Maliye Bakanlarıyla yaptığı girişimlerle 1 Temmuz 2019'a ertelendiğini hatırlattı.

Yerel gazetelerin 1.5 yıldır, Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) alınan ilan ödemlerinde gerek Maliye’den gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu’dan (SGK) "borcu yoktur" kağıdına gerek duymadan işlem yapabildiğini ifade Hüner, şunları kaydetti: “Anadolu basını, il ve ilçelerde yayım yapan gazeteler, ithal edilen kağıt ve diğer girdi maliyetlerinin döviz cinsinden ödenmesinden dolayı çok zor durumdalar. Yurttaşlara haber ve bilgiyi sunmak isteyen, her türlü zorluğa rağmen ayakta kalmak için direnen yerel basın sorunlar yumağıyla boğuşurken bu kez de 1 Temmuz 2019’da yeniden yürürlüğe girecek olan 2 bin liranın üzerinde resmi ilan bedellerinin ödenmesinde ‘borcu yoktur’ yazının kabusunu yaşıyor. Ekonomik sıkıntı nedeniyle Anadolu basınının neredeyse tamamına yakını, gazetelerini ‘borcu borçla döndürerek’ ayakta tutmaya çalışıyor. Resmi ilan alacaklarına borcundan dolayı vergi dairelerinin el koyması zaten sıkıntıda olan yerel basının nefesini keser. Binlerce işsiz basın emekçisine yüzlerce basın emekçisi daha eklenebilir. Ekonomik göstergeler iyileşinceye kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Anadolu basının nefes borusunu kesecek tebliği en az bir yıl daha ertelemeli. Bu öteleme basın patronları açısından borcun daha kolay ödenmesini sağladığı gibi, devletin çeşitli bakanlıkları da vergi gelirden mahrum kalmaz. Yerel basın emekçileri ise işsizler ordusuna katılmaz.”

Hüner, BİK’ten resmi ilan alan bin 200 civarında yerel gazete bulunduğunu, sürenin uzatılmaması durumunda en az 500 ila 600 gazetenin zor duruma düşerek, “kepenk kapatacağını” söyledi. (HABER MERKEZİ)