İzmir'de yaşam alanı savunucuları: Güzelbahçe'de Go Kart'a hayır

İzmir Karting Kulübü’nün Yelki’de İzmir Kent bütünü çevre düzeni planında tarım alanı olarak belirlenen alana Motor Sporları Pisti yapma girişimine karşı EGEÇEP ve GÜLDER basın açıklaması yaptı.

"Güzelbahçe’de Go Kart’a Hayır" diyen Ege ve Çevre Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) ortak Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. 12 Aralık 2019 tarihinde bölgede yaşayan yurttaşlarla yürütmenin durdurulması için davacı olacaklarını duyuran platform ve dernek üyeleri, "Go Kart Eğitim Pisti Planına İtiraz dilekçesi hazırladık. İzmir’in her ilçesindeki vatandaşları kendi kaymakamlıklarına veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri vermeye çağırıyoruz" dedi.

"TÜM CANLILAR İÇİN YETERLİ KORUMADAN UZAK"

EGEÇEP ve GÜLDER adına basın açıklamasını okuyan Tuğrul Şahbaz okudu. Şahbaz, "Söz konusu parseller; hem 3573 sayılı Kanunda belirtilen zeytinlik alanlar, hem de 5403 sayılı kanunda belirtilen Mutlak ve Dikili Tarım Araziler ile çevrili bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılmak istenen tesis tarımsal kullanım bütünlüğünü bozmaktadır” diye konuştu. Profesyonel bir Go Kart aracının sadece ses düzeyinin değil, yankı ve titreşim şiddetlerinin de yüksek olduğunu belirten Şahbaz, “Aynı anda çalışan çok sayıda aracın etkisi bu etkiyi katbekat şiddetlendirecektir. Çanak şeklindeki bu vadide böyle bir pistin etrafına yapılabilecek ses bariyerleri, tüm canlılar için yeterli korumayı sağlamaktan uzaktır. Pistin insan ve diğer canlı hayatına vereceği zararların araştırılması için çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED) ve ek olarak sağlık etki değerlendirme (SED) raporu alınmalıdır" dedi.

"HER PLAN KORUMA AMAÇLI DEĞİLDİR"

“Planların hazırlanmasında ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı doğrultusunda, doğal kaynakların korunmasının sağlanması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi, çarpık kentleşme ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi sağlanmalıdır” diye konuşan Şahbaz, adına plan denilen her belgenin ‘Koruma Amaçlı plan’ olduğu anlamına gelmediğini belirterek, “Nitekim itirazlarımıza konu planlar bu şekilde koruma amacı taşımamaktadır. Bakanlığın, karar ve işlemlerde takdir yetkisi sınırsız değildir. İdari işlemin amacı mutlaka kamu yararıdır. İdare, bu konuda bağlıdır” diye ekledi.

"TARIM ALANLARININ İŞGALİNE HAYIR"

Şahbaz, şunları söyledi:

"GÜLDER olarak ilanın askıdan indiği 12 Aralık 2019 tarihinde bölgede yaşayan vatandaşlarla birlikte yürütmenin durdurulması için davacı olacağız. Ayrıca konunun uzmanlarından aldığı görüşlerle Go Kart Eğitim Pisti Planına İtiraz dilekçesi hazırladık. Bileşeni olduğumuz EGEÇEP, Ege Bölgesi’ndeki her çevre mücadelesinde tüm bileşenlerinin ortak mücadele vermesi için kurulmuş bir üst yapı olarak örnek itiraz dilekçelerini Ege’nin her yerindeki bileşenlerine ulaştırdı. İzmir’in her ilçesindeki vatandaşları kendi kaymakamlıklarına veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri vermeye çağırıyoruz. Spor amacıyla olsa bile tarım alanlarının işgaline hayır! Egzoz gazı, gürültü ve titreşim yaratan Go Kart’a hayır!" (İzmir/EVRENSEL)

