GÃ¼zelbahÃ§e'de yarÄ±ÅŸ pistine asfalt dÃ¶kmek iÃ§in kazÄ±klar Ã§akÄ±ldÄ±

HalkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan GÃ¼zelbahÃ§e'deki yarÄ±ÅŸ pistinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Son olarak asfalt dÃ¶kmek iÃ§in kazÄ±klar Ã§akÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'in Güzelbahçe Ä°lçesi Yelki Mevki'nde baÅŸlayan yarÄ±ÅŸ pistinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± halkÄ±n ve belediyelerin itirazlarÄ±na raÄŸmen sürdürülmek isteniyor. Ä°zmir Karting Kulübü, bakanlÄ±klardan aldÄ±ÄŸÄ± 'olumlu' raporlarla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlarken alanda halk nöbet tutmuÅŸ, belediye de kapÄ±ya kamyon çekerek çalÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmuÅŸtu.

Son olarak geçtiÄŸimiz Cumartesi günü alana jandarma ekipleri gelmiÅŸ, halka, ÅŸirketin belediyeden ruhsat almadan çalÄ±ÅŸma yapmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Ancak bugün alana giren ÅŸirket yetkilileri ruhsat öncesi hazÄ±rlÄ±k adÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü. Bölge halkÄ±ndan uzmanlara yaptÄ±rÄ±lan incelemede asfaltÄ± piste sermeden yardÄ±mcÄ± olacak ofset kazÄ±klarÄ± pist boyunca sÄ±k aralÄ±klarla çakÄ±lmÄ±ÅŸ. Asfaltlama iÅŸlemi öncesi hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ olundu.

'Ä°PTALÄ° Ä°ÇÄ°N DAVA AÇACAÄžIZ'

Bölge halkÄ± daha da geç olmadan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyor. Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Güzelbahçe Kültür Çevre ve GüzelleÅŸtirme DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± TuÄŸrul Åžahbaz, "AlanÄ±n önüne kamyon getirip koymak yetmiyor. Burada fiilen çalÄ±ÅŸma devam ediyor, belediyenin mühürleme iÅŸlemi yapmasÄ± lazÄ±m. Åžirket 'ben önce yaparÄ±m sonra nasÄ±l olsa izni alÄ±rÄ±m' düÅŸüncesinde, Ä±srarÄ±ndan vazgeçmiyor. Biz doÄŸanÄ±n, tarÄ±mÄ±n yok edilmemesini, etrafa toz ve ses yayÄ±lmamasÄ±nÄ± istiyoruz. EtrafÄ±nda hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor. BurasÄ± korunmasÄ± gereken bir arazi. Asfaltla birlikte kalÄ±cÄ± hasarlar olacak. Ä°mara iÅŸlemeden önce alanda çalÄ±ÅŸma yapamamasÄ± gerekiyor. Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'ne dilekçe verdik, cevap geldiÄŸinde projenin tamamen iptal edilmesi için dava açacaÄŸÄ±z" dedi.

KARTÄ°NG YARIÅžMASINA YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° HEDEFLENÄ°YOR

Ä°zmir Karting Kulübü tarafÄ±ndan Özgörkey, CMS, Bravo Tekstil, Folkart ve Roberto Ragusin gibi ÅŸirketlerin sponsorluÄŸundan yapÄ±lmak istenen pist 6-7 Ekim tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak Türkiye Karting YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n 6’ncÄ± ayaÄŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nda hedefleniyor. Alanda sürekli olarak eÄŸitim verilmesi de planlanÄ±yor. Kültür Ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu, Ä°l GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü Ä°mar ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü ve Gençlik ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸü'nün olumlu raporlarÄ± ile baÅŸlayan yarÄ±ÅŸ pistinin kurulmak istendiÄŸi alan Ä°zmir-Manisa 1/100.000'lik imar planlarÄ±nda tarÄ±m bölgesi olarak yer alÄ±rken etrafÄ± zeytinliklerle dolu. Alan ayrÄ±ca SÄ°T statüsündeki Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü KullanÄ±m AlanÄ±. Pistin en yakÄ±n eve uzaklÄ±ÄŸÄ± ise yaklaÅŸÄ±k 120 metre. Pist için çevresel etki deÄŸerlendirme süreci baÅŸlatÄ±lmazken Güzelbahçe Belediyesine de ruhsat için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir baÅŸvuru yok.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 19:52

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