â€˜YarÄ±ÅŸ pisti zeytincilik yasasÄ±na aykÄ±rÄ±â€™

Ä°zmir GÃ¼zelbahÃ§eâ€™de kurulmak istenen yarÄ±ÅŸ pistine karÅŸÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla panel dÃ¼zenlendi.

Ä°zmir Güzelbahçe’de yapÄ±lmak istenen yarÄ±ÅŸ pistinin çevreye ve insanlara vereceÄŸi zarar uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan panelde anlatÄ±ldÄ±. Güzelbahçe Yelki’de yapÄ±lmak istenen “Go-Kart YarÄ±ÅŸ Pisti”ne karÅŸÄ± çÄ±kan Güzelbahçe’deki sekiz derneÄŸin oluÅŸturduÄŸu Güzelbahçe Sivil Toplum Platformu, ‘YarÄ±ÅŸ Pistlerinin Çevresel Etkileri’ konulu panel düzenledi. Panelde, yarÄ±ÅŸ pistinin yaratacaÄŸÄ± gürültü ve egzoz gazlarÄ± nedeniyle doÄŸal çevrenin zarar göreceÄŸi ve insanlarda duyma kaybÄ±na neden olacaÄŸÄ± dile getirildi. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde baÅŸlayan panele, davetlilerin salona sÄ±ÄŸmamasÄ± üzerine 550 kiÅŸilik Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda devam edildi.

‘RUHSAT BAÅžVURUSU YOK’

Panelde konuÅŸan Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Ferdan Çiftçi, kentlerde yaÅŸayabilmemizi tarÄ±msal üretime borçlu olduÄŸumuzu belirterek pist yapÄ±lacak bölgenin zeytin aÄŸaçlarÄ±yla dolu olduÄŸunu ve zeytincilik yasasÄ±na göre bölgede yapÄ±laÅŸmaya izin verilmemesi gerektiÄŸini savundu. Çevre Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Helil KÄ±nay ise pistte araçlarÄ±n çÄ±karacaÄŸÄ± emisyon, gürültü ve vibrasyonun doÄŸal yaÅŸamÄ± etkileceÄŸini anlatarak “Bölgedeki tarÄ±m arazileri ve canlÄ±lar bu pistte araçlarÄ±n çÄ±karacaÄŸÄ± gaz ve gürültüden etkilenecektir. Kesinlikle yapÄ±lmamalÄ±” dedi. Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep BÄ±yÄ±k, bölgenin imar planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Belediyeden ruhsat alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Bölgede 10 bin metrekarelik inÅŸaat yapÄ±lmak isteniyor. Ama ruhsat baÅŸvurusu yok” dedi.

YarÄ±ÅŸ pisti iÃ§in dÃ¶kÃ¼lmek istenen asfalta karÅŸÄ± nÃ¶bet sÃ¼rÃ¼yor

'DUYMA KAYBINA YOL AÇAR'

Ä°zmir Tabib OdasÄ± Çevre SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Komisyonu Üyesi Dr. Ahmet Soysal, araçlarÄ±n çÄ±karacaÄŸÄ± yüksek gürültünün insanlarda duyma kaybÄ±na neden olacaÄŸÄ±na vurgu yaparak “Bölge için ÇED raporu alÄ±nmasa bile SED (SaÄŸlÄ±k Etki DeÄŸerlendirme) raporu mutlaka alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Güzelbahçe’nin yarÄ±ÅŸ pistine ihtiyacÄ± yok, doÄŸasÄ±nÄ±n korunmasÄ±na ihtiyaç var” diye konuÅŸtu.

'ASFALT DÖKERLERSE KAZIYACAÄžIM'

Güzelbahçe Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Ä°nce de yerel yönetim yasasÄ± ve zeytincilik yasasÄ±nÄ±n söz konusu pistin yapÄ±mÄ±na engel olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bir üniversite yapmak için bile izin gerekirken, çevreye, doÄŸaya, insanlara zarar vereceÄŸi aÅŸikar olan yarÄ±ÅŸ pistinin inÅŸaatÄ± için kimse belediyeye baÅŸvurmuyor, kimse ruhsat ve izin almÄ±yor. Belediye olarak kanunlarÄ±n bize verdiÄŸi yetkiye dayanarak mühürleme iÅŸlemini uyguladÄ±k. EÄŸer asfaltÄ± dökerlerse, kepçenin direksiyonuna ben geçeceÄŸim ve hepsini kazÄ±yacaÄŸÄ±m” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

GÃ¼zelbahÃ§e'de yarÄ±ÅŸ pistine asfalt dÃ¶kmek iÃ§in kazÄ±klar Ã§akÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:57

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