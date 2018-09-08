YarÄ±ÅŸ pisti iÃ§in dÃ¶kÃ¼lmek istenen asfalta karÅŸÄ± nÃ¶bet sÃ¼rÃ¼yor

Ä°zmir GÃ¼zelbahÃ§eâ€™de Ã‡EDâ€™siz yapÄ±lmak istenen yarÄ±ÅŸ pistine karÅŸÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'in Güzelbahçe Ä°lçesi Yelki Mevki'nde devletin izni ile baÅŸlayan yarÄ±ÅŸ pistinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± halkÄ±n ve belediyelerin itirazlarÄ±na raÄŸmen sürdürülmek isteniyor. Ä°zmir Karting Kulübü tarafÄ±ndan Özgörkey, CMS, Bravo Tekstil, Folkart ve Roberto Ragusin gibi ÅŸirketlerin sponsorluÄŸundan yapÄ±lmak istenen pist 6-7 Ekim tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak Türkiye Karting YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n 6’ncÄ± ayaÄŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nda hedefleniyor.

Pistin çalÄ±ÅŸmalarÄ±, Kültür Ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu, Ä°l GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü Ä°mar ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü ve Gençlik ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸü'nün olumlu raporlarÄ± ile baÅŸladÄ±. YarÄ±ÅŸ pistinin kurulmak istendiÄŸi alan Ä°zmir-Manisa 1/100.000'lik imar planlarÄ±nda tarÄ±m bölgesi olarak yer alÄ±rken etrafÄ± zeytinliklerle dolu. Alan ayrÄ±ca SÄ°T statüsündeki Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü KullanÄ±m AlanÄ±. Pistin en yakÄ±n eve uzaklÄ±ÄŸÄ± ise yaklaÅŸÄ±k 120 metre. Pist için çevresel etki deÄŸerlendirme süreci baÅŸlatÄ±lmazken Güzelbahçe Belediyesine de ruhsat için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir baÅŸvuru yok.

NÖBET Ä°KÄ°NCÄ° GÜNÜNDE, BELEDÄ°YE ARACI DA NÖBETTE

HalkÄ±n piste karÅŸÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu nöbet ise sürüyor. Kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin de destek verdiÄŸi nöbette iki gündür alanda çalÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lmÄ±yor. AlanÄ±n giriÅŸinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ait kamyon bekletiliyor. Ä°zmir Karting Kulübü’nün ise yargÄ±ya baÅŸvurarak alana asfalt makineleri sokmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kulüp, belediye ve halkÄ± aradan çÄ±kararak tesisi yarÄ±ÅŸlara yetiÅŸtirmek istiyor. Halk ise projeden vazgeçilmediÄŸi sürece nöbette kararlÄ±.

'BURADA YAÅžAMAMIZ Ä°MKANSIZ OLACAK'

Pistin yakÄ±nlarÄ±ndan Özbilim Sitesi'nde oturan emekli fizik eÄŸitimi profesörü Nevzat Kavcar “BurasÄ± doÄŸal yapÄ±sÄ± itibari ile çanak bir bölgede. Sözü edilen proje hayata geçtiÄŸinde 130 desibele kadar ses çÄ±kacak ve bu her gün olacak. DolayÄ±sÄ±yla Yelki'de oturan halk ve canlÄ±lar rahatsÄ±z olacak. 60 desibelin üzerindeki her ses canlÄ± için zararlÄ±. Bizim burada yaÅŸamamÄ±z söz konusu deÄŸil. Gürültü dÄ±ÅŸÄ±nda egzoz ve toz da havaya karÄ±ÅŸacak. Alanda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸmalar var ama biz 15-20 gündür haberdarÄ±z. YüzyÄ±llÄ±k yaÅŸtaki zeytinlikleri kötü bir ÅŸekilde budadÄ±lar ve bazÄ± zeytinlikleri söktüler. Pistin izin süreci tamamlanmÄ±ÅŸ deÄŸil, belediyeden de izin almalarÄ± gerekiyor. Belediyeye Ä±srarla baÅŸvurmuyorlar çünkü reddedileceklerini biliyorlar. Biz bu pistten vazgeçilmesini istiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 19:42

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