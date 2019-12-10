10 Aralık 2019 17:30

10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında, demokratik kitle örgütleri ve hak savunucuları pek çok ilde basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, "birlikte mücadele" vurgusu yapıldı.

İHD ve TİHV İstanbul Şubesi üyelerinin basın açıklaması

Fotoğraf: Evrensel

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    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabulünün 71. yılında İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da basın açıklaması yapıldı.

    10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında Türkiye’nin birçok yerinde insan hakları savunucuları açıklamalar yaptı. Açıklamalarda, Türkiye’de insan haklarının büyük bir saldırı altında olduğu vurgulanırken, "İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam" denildi.

    İSTANBUL'DA İHD VE TİHV'DEN ORTAK AÇIKLAMA

    İHD ve TİHV İstanbul Şubesi üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sultanahmet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

    Eyleme, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve çok sayıda hak savunucusu katıldı. "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 71. yılında barış, özgürlük, eşitlik, adalet için" pankartının açıldığı eylemde "Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın", "Hapishanelerdeki insan hakları ihlallerine son", "Mülteci hakları pazarlık konusu yapılamaz", "Failler belli kayıplar nerede", "Kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz", "İşten atılmalara son", "Silaha değil barışa sarıl", "LGBTİ Bireylere özgürlük, Tramsfobi ve homofobiye hayır", "Anadilde eğitim hakkımız" dövizleri taşındı.

    "DEMOKRATİK VE İNSAN HAKLARINA DAYALI ORTAK YAŞAM İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ"

    İHD ve TİHV İstanbul Şubesi üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    Açıklamayı okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı Av. Gülseren Yoleri, günümüzde güçlü devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu askeri ve ekonomik birlikteliklerin insan hakları ile özgürlükleri önünde engel olduğuna dikkat çekti. Olumsuzlukların karşısında dünyanın her yerinde halkların itiraz talebini yükselttiğini dile getiren Yoleri, Türkiye’nin 2016’dan beri Olağanüstü Hal (OHAL) rejimi ile yöneltildiğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Bu süreç, siyasal iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terkedilmesine, böylece hem hukukun hem de kurumların baskıcı rejimin birer ‘aracı’ haline getirilerek keyfiyetin ve belirsizliğin kamusal alana hakim kılınmasına yol açmıştır"

    Hak ihlallerinin "insan eliyle gerçekleştiği için önlenebilir" olduğuna dikkat çeken Yoleri, kötü süreçlerin son bulması için demokratik ve insan haklarına dayalı bir ortak yaşam ideali için çaba göstereceklerini kaydetti.

    "BÖLEREK YÖNETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE"

    Açıklamanın ardından TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. Hak ihlallerinin giderek arttığına değinen Fincancı, "21. yy ne yazık ki tam hızıyla güvenlik politikalarıyla sürüyor. Bu rapor o güvenlik politikalarının bir sonucudur. Biz bu güvenlik politikalarina dur demezsek, biz insan olarak özne olma hakkımız mücadele etmezsek bu güvenlik politikalarıyla, daha çok ihlalle daha kalın raporlarla karşı karşı kalacağız. İnsan haklari evrensel bildirgesi eğer hak ihlallerine yol açan devletler varsa bu devletlere karşı direnmeyi hak sayar. O nedenle direnmek gerekir. Dayanışarak direnmek gerekir. Çünkü bizi bölerek yönetmeye çalışanlara karşı kadınlar olarak, trans bireyler olarak, çocuklar olarak, insan hakları mücadelesinin içinde olanlar olarak, emekçiler olarak hep beraber direnmemiz ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

    İHD ve TİHV İstanbul Şubesi üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    (İstanbul/EVRENSEL)

    ADANA'DA BASIN AÇIKLAMASI: "CEZASIZLIK TEMEL POLİTİKA OLDU"

    İHD Adana Şubesi üyeleri

    Fotoğraf: Evrensel

    İHD Adana Şubesi de İnsan Hakları Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, Türkiye’de cezasızlığın yaygınlaştığını ifade ederek "Türkiye’de şu anda tüm sosyal ve ekonomik yaşam alanında hak ihlalleri ile dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Her yıl artarak devam eden kadına karşı şiddet ve öldürme, çocuk tacizleri, emek sömürüsü, doğa katliamları, rant ekonomisine dayalı yolsuzluk ve neticede yoksullaşma, cezaevlerinin adeta işkencehanelere dönüşmüş olması, nefret söylemi ve ayrımcılık, KHK zulmü ile işinden ekmeğinden edilmiş binlerce emekçinin varlığı vb. birçok alanda hak ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir" dedi.

    "İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİN KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

    Kürt sorununa karşı askeri çözüm aklının Türkiye’deki kronikleşen sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden Öngör, "Yargı ve kolluk eliyle demokratik siyaset alanına yapılan müdahaleler ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller demokratik toplumsal bir yaşamın inşası önündeki en büyük engellerdir. Bizler, insan hakları savunucuları olarak, geçmişten bugüne ağır bedeller ödenerek elde edilmiş olan insan hakları mücadelesinin kazanımlarına sahip çıkmak, bireylerin ve halkların barış içinde özgür ve eşit olarak yaşadığı bir  coğrafyada yaşama arzuyla mücadele etmeye, İnsan haklarını örgütlemeye devam edeceğiz" dedi. (Adana/EVRENSEL)

    DİYARBAKIR’DA BARIŞ ÇAĞRISI YAPILDI

    İHD Diyarbakır Şubesi üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    Diyarbakır’da da İnsan Hakları Haftası kapsamında Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Diyarbakır Tabip Odası, Hak İnisiyatifi ortak basın açıklaması düzenledi.

    Açıklamayı yapan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının tehditlere maruz bırakıldığı bir dönem geçildiğini belirterek yargının da tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Zeytun, Bölgede son bir yılda TİHV’e işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla 840 kişinin başvurduğunu ve aynı gerekçelerle 830 kişinin de İHD’ye başvuruda bulunduğunu söyledi. 305 kadının erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini ve 556 kadının ise şiddete maruz kaldığını da ekleyen Zeytun, hak ihlallerinin her alanda birçok boyutuyla aralıksız devam ettiğini belirtti.

    ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN MÜZAKERE EDİLMELİ

    Türkiye’de insan hakları ve demokrasi değerlerinin ihlal edilmesi, Kürt sorununun çözümsüzlüğünden bağımsız olmadığını ifade eden Zeytun, çözüm sürecinin yeninden müzakere edilmesi çağrısında bulundu. Zeytun, "Siyasi iktidarın Kürt meselesine yönelik müzakere ve çatışma çözümü yöntemini kullanmak yerine kayyum atamaları ile siyasetçilere yönelik keyfi ve muğlak tutuklama ve yargılamalar ile iç siyasetine yön verdiği, Suriye’nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü politika ile dış siyasetine yön vermek gayesiyle hareket ettiğini göstermektedir. Kürt meselesinin çözümü şiddetle değil, haklar bakımından eşitliği içeren bir sivil demokratikleşme yaklaşımı ile mümkündür. Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununda en önemli konu Kürt sorunudur. Bu nedenle çatışma ve şiddet ortamının bir an önce son bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve çözüm sürecinin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz" diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    "ORTAK YAŞAM İDEALİ İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

    İHD İzmir Şubesi üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    İzmir'de de İHD, TİHV, Özgürlük için Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubeleri ortak basın toplantısı düzenledi.

    İHD İzmir Şubesinde gerçekleştirilen toplantıyı temsilciler adına TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Üsterci okudu. Ülkede yaşanan hak ihlallerinden ve araştırmaların sonucundaki verilerden bahseden Üsterci, 2019 yılında Türkiye’de çeşitli hak kategorilerinde gerçekleşen ihlalleri sıraladı.

    Üsterci, "Yaklaşık yüz kırk bine yakın insanı etkileyen OHAL karar ve işlemlerini incelemek üzere kurulan komisyonun ağır işleyişi ve aldığı yetersiz kararlar ile OHAL sonuçlarının kalıcı etkisi daha da artmaktadır" dedi. Yaşam hakkı ihlallerine de siyasal iktidarın ülke içinde ve dışındaki şiddeti esas alan politikaları başlıca sebep olduğunun altının çizen Üsterci, yaşam hakkı ihlallerinin sadece devletin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen ihlaller ile sınırlı olmadığını, üçüncü kişiler tarafından ve devletin de "önleme ve koruma" yükümlülüğünü yerine getirmeyerek neden olduğu ihlalleri de kapsadığını belirtti.

    "MÜLTECİLER İÇ POLİTİKA MALAZEMESİ YAPILAMAZ"

    Seçme seçilme hakkı ihlallerinden, mülteci sorununa ve yaşanan ihlallerle açıklamasına devam eden Üsterci, "Mültecileri güvencesiz ve belirsizlik içinde bırakan yasal düzenlemeler ile hükümetin siyasi tutumundaki belirsizlikler neticesinde Türkiye’nin mültecilere yönelik izlediği politikalar, toplumsal uzlaşmaya dayalı kalıcı çözümler geliştirmekten uzak ve kısa vadeli olmuştur. Mültecilerin siyasetçiler tarafından iç politika malzemesi yapılması, uluslararası arenada tehdit unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" dedi. Üsterci son olarak şunları kaydetti:

    "İnsan eliyle gerçekleştiği için önlenebilir olan Türkiye ve dünyadaki bu kötücül sürecin son bulması ve barışçıl, demokratik, insan haklarına dayalı bir ortak yaşam idealini geliştirmek için çok daha fazla çaba göstereceğimiz aşikardır"

    İZMİR BAROSU: "MÜCADELEYİ SONSUZ VE SINIRSIZ SÜRDÜRECEĞİZ"

    İzmir Barosu üyelerinin basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    İzmir Barosu üyeleri de baro binası önünde bulunan Özgür Kürsü'de basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Deman Güler okudu. Güler, "İfade hürriyeti başta olmak üzere birçok hak yaygın şekilde ihlal ediliyor. Adalete erişim ve adil yargılanma hala büyük bir sorun. Hukuk yurttaşların özgürlüklerini koruyarak onlara barışçıl bir yaşam ortamı yaratmak yerine bir baskı aracı olarak kullanılıyor. İnsanın insana eziyetinin en acı hallerinden biri olan işkence ise dünyadaki varlığını sürdürüyor" dedi. Güler, "İzmir'de başlattığımız mücadele ile önce kentimizi, sonra ülkemizi en sonunda tüm bölgemizi insan haklarının tam manasıyla uygulandığı bir barış coğrafyası haline getireceğiz" dedi.

    İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de insan hakları mücadelesinin dünden çok daha büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Yücel, "Çünkü artık bu mücadele herhangi bir hak arama mücadelesinin ötesinde siyasi iktidarın uygulamalarına karşı bir duruş, bir insanlık onuru dönemi, bir mücadele aracıdır. İzmir Barosu olarak biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu alandaki mücadeleyi sonsuz ve sınırsız sürdüreceğiz" diye konuştu.

    Basın açıklamasından sonra İzmir Barosunun önceki başkanlarından Av. Güney Dinç anısına hazırlanana armağan dergisi tanıtımı yapıldı. Ayrıca avukatlar Bayraklı Sevgi Yolu’nda İnsan Hakları Beyannamesi ve Baro İnsan Hakları Birimleri tanıtım broşürlerini dağıttı. (İzmir/EVRENSEL) 

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