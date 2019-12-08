İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftasında Suruç Katliamını konuştu

İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlediği ilk etkinlikte Suruç katliamında yaralananlar ile yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışına ilişkin bir panel düzenledi.

Suruç katliamına ilişkin “Gitmek” isimli belgesel gösteriminin ardından konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler, “10 Aralık İnsan Hakları günü Evrensel Beyannamesi'nin ilanının kutlandığı gündür. İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası etkinliklerini bu kapsamda düzenliyoruz. Beyannamenin ilk maddesi 'İnsanlar, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar' der. Suruç'ta hayatını kaybeden insanlarımız barışı ve kardeşliği savunuyorlardı. Biz de bu kardeşlik duygusunu yükseltmek gerektiğine gönülden inanıyoruz. Suruç benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bir aradayız ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

"SORUMLULAR YARGILANANA DEK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise Suruç’ta yaşananların unutturulmak ve sorumluları tespit edilmiş gibi gösterilmek istendiğini söyleyerek "Katliamının ilk duruşması ancak 21 ay sonra görülebildi, katliamcıya yol verenler, onu görmezden gelenler, katliam yerine kadar ulaşmasını sağlayanlar hiçbir biçimde soruşturmaya dahil edilmedi" diye konuştu. Yargılamaya İzmir Barosu olarak destek verdiklerini, gerçek faillerin ortaya çıkarılması için mücadele ettiklerini ifade eden Yücel, “Biz bu katliamda sorumluluğu olan herkes yargı önüne çıkarılana, herkes hak ettiği cezayı bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

"TOPLUMUN GÖZÜNDE BİZ HALA OYUNCAK GÖTÜREN GENÇLERİZ"

Panelin yöneticiliğini yapan Av. Kamil Ağaoğlu, ülkede insan hakları mücadelesinin temel gündeminin katliamlara karşı mücadele olduğunu ifade ederek Suruç katliamının bugün hala içinde yaşadığımız sıkıntılı dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Suruç katliamında yaralanan Dr. Çağla Seven, devletin katliamı engellemediği gibi adaleti sağlamak için de hiçbir şey yapmadığını söyleyerek “Katliam mağdurları olarak taleplerimizi, yaşadıklarımızı anlatmamız dahi engelleniyor. Bir şekilde toplumda unutturulma, toplum nezdinde kriminalize edilme üzerinden bir ayrıştırma yaratılmaya çalışılıyor. Ama biz hala toplumun gözünde oraya oyuncak götüren gençleriz. Toplumun vicdanında Suruç hala kanıyor” dedi.

"ADALET TOZLU RAFLARDA"

Suruç katliamı sırasında oğlunu kaybeden Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden Feti Aydın ise “Biz çocuklarımızın öldüğüne inanmıyoruz. Bizim çocuklarımız yaşıyor ve binlerce çoğaldılar. Adaletse, şu anda tozlu raflarda duruyor” diye konuştu.

Suruç İçin Adalet Platformu’ndan Av. Gülhan Kaya, aradan geçen bunca zamana karşı Suruç davasının hala çok başında olunduğunu ifade ederek Suruç katliamı yaşandıktan sonra sürekli olarak 'Katliam aydınlatılmazsa yeni katliamların önü açılır' dediklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Kaya, “Eğer Suruç katliamı soruşturması tam manasıyla gerçekleştirilmiş ve katliamın tüm sorumluları cezalandırılmış olsaydı 10 Ekim Katliamı da gerçekleşmezdi” tespitinde bulundu.

Panel, izleyicilerin katliam hakkında görüşlerini paylaşmaları ve katılımcılara yönelttikleri sorular ile sona erdi.

İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası 7-14 Aralık tarihleri boyunca ifade özgürlüğü, mülteci hakları, engelli hakları, sosyal haklar, çocuk hakları gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. İnsan Hakları Haftası kapsamında 9 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İHD Eski Başkanı Akın Birdal'ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin yanı sıra 14 Aralık Cumartesi günü CHP Eski Dönem Milletvekili Eren Erdem ile Serpil Kemalbay'ın katılım sağlayacağı paneller de yurttaşlarla buluşturulacak. (HABER MERKEZİ)

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