Irak'taki protestolarda en az 460 kişi hayatını kaybetti

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı eylemlerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurdu.

Komiserlik üyesi Ali Beyatlı yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak'ta devam eden eylemlere ilişkin bilgi verdi.

Beyatlı, ekim ve kasım aylarında hükümet karşıtı gösterilerde en az 460 kişinin öldüğünü, 17 bin 400 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ülkesinin hassas bir süreçten geçtiğini vurgulayan Beyatlı, göstericilerin öfkesinin, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin istifasıyla dinmeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de dün yaptığı açıklamada, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

KERBELA'DA 15 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki protestolarda ise Meclis binasına girmeye çalışan 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari yaptığı açıklamada, protestolar sırasında İl Meclis binasına girmek isteyen 15 kişinin, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını söyledi. Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti.

İRAN'IN BAŞKONSOLOSLUK BİNASI 3'ÜNCÜ KEZ ATEŞE VERİLDİ

Irak'ın Necef vilayetindeki protestolarda, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

AA'nın yerel medyada yer alan bilgilere dayandırdığı habere göre, hükümet karşıtı protestolar sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı. Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan protestolarda şu ana kadar 460'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden protestolar sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan halk, polise ateş açma yetkisi veren yetkililerin ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor. (DIŞ HABERLER)

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