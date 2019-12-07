Bağdat'ta hükümeti protesto eden halka ateş açıldı: 1'i gazeteci 17 ölü

Bağdat'ta hükümet protestolarının sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Hastane kaynakları, halka açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETMEDİ

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve “yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini” ileri sürdü.

PLAKASIZ SİVİL ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunanlara ateş açtığı belirtilmişti. Iraklı yetkililer ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

BIÇAKLANAN GAZETECİ ÖLDÜ

Öte yandan Hallani Meydanı'nda da bir gazeteci bıçaklanarak öldürüldü. Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, foto muhabiri Ahmed Muhenne, eylemin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hallani Meydanı'nda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Başkentteki protestoları takip eden gazeteci Muhenne'nin, Hallani Meydanı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sırasında çıkan kargaşada bıçaklandığı belirtildi.

Öte yandan, foto muhabiri Zeyd Muhammed Hafaci'nin de dün eylemleri takibinin ardından gittiği evinin önünden kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, 16 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına neden olan kanlı saldırıya rağmen eylemlerin sürdürülmesi için kentin birçok noktasından Hallani Meydanı'na akın sürüyor. (Bağdat/AA)

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