10 Aralık 2019 14:44

Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası

Kadıköy-Taksim dolmuşunda iki kadını taciz eden Muaz Karadağ'a 10 ay hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Arşiv | Fotoğraf: Evrensel

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    Kadıköy-Taksim dolmuşunda 2 Haziran 2019 tarihinde cinsel tacize maruz kalan iki kadının şikayetçi olduğu davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan sanık Muaz Karadağ, kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki bu hükmün açıklanması 5 yıl geri bırakıldı. Yani sanık, başka bir suç işlemezse hapse girmeyecek.

    İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz Karadağ katıldı. Müşteki kadınlar Sueda G. ve Begüm E. ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

    SANIK, KAŞINMA SAVUNMASI YAPTI

    Sanık Muaz Karadağ savunmasında, "Dolmuş içerisinde uyuyordum. Uyku sersemiydim. Kasıklarım kaşınıyordu ve kasıklarımı kaşıdım. Toplum içinde böyle bir harekette bulunmamalıydım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Müştekilere karşı sözlü tacizde bulunmadım. Taciz kastı ile hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var" dedi.

    "BİZE BAKIYORDU, POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİK "

    Şikayetçi kadınlar Begüm E. ve Sueda G. sanığın mastürbasyon yaptığını belirterek, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı. Son sözü sorulan sanık Muaz Karadağ "Ben iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

    10 AY HAPİS CEZASI

    Mahkeme, sanık Muaz Karadağ’ı her iki kadına cinsel taciz suçundan 5'er ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    “BİZE YAPTIĞINI BAŞKA KADINA, ÇOCUĞA BELKİ DAHA RAHAT YAPACAK”

    DHA’nın aktardığı habere göre, duruşma sonrasında Begüm E. ve Sueda G. kendileriyle dayanışmaya gelen bir kadınlarla ile birlikte adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Şikayetçilerden Begüm E., sanığın kendilerine bakarak mastürbasyon yaptığını farkedince önce videoya aldıklarını sonra da karakolda şikayetçi olduklarını anlattı. Begüm E., "Bugün duruşmamız oldu. Pişik olduğunu ve kaşındığını söyledi. Herhangi bir şekilde taciz etmediğini söyledi. Karakola gittiğimizde sıvı örneği alınmadığı için bunu kanıtlayabilecek sadece bir video vardı. Eğer sıvı örneği alınabilmiş olsaydı böyle bir savunma yapamayacaktı. Eğer istediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce dolaşabileceğimiz bir dünya olsaydı biz dışarı çıktığımızda bu şekilde bir tacize uğramayacaktık. Biz susarsak tacizler sürecek. Bu adam bize yapmaya çalıştığı şeyi bir başka kadına, çocuğa belki de daha rahatça yapabilecek bunun için bugün buradayız ve susmuyoruz. Herkesi de bu davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz" dedi.

    Dayanışmaya gelen kadınlardan biri de sanığın daha önce de başka bir kadını taciz etmiş olmasına rağmen serbest bırakılmasını eleştirdi. Açıklamada “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınız, öfkeliyiz, peşinizdeyiz” sloganları attı. (HABER MERKEZİ)

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