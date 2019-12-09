Van'da gözaltına alınan HDP'li belediye eş başkanlarından 3'ü tutuklandı

Van'da 6 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç tutuklandı. Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Leyla Balkan ve Başkale Belediyesi Eş Başkanı Erkan Acar ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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