HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı

HDP’li belediyelere kayyum atamaları devam ediyor. Van’ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediyeleri ile Batman’ın İkiköprü Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerinin HDP’li Eş Başkanları dün evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

MURADİYE’YE KAYMAKAM ERKAN SAVAR ATANDI

Hakkında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan’ın yerine Kaymakam Erkan Savar kayyum olarak atandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlarında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ÖZALP’E KAYMAKAM ABDULKADİR ÇELİK ATANDI

Gözaltına alınarak görevden uzaklaştırılan HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç’ın yerine ise Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik kayyum olarak atandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç’ın “terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma” suçları iddiasıyla yargılandığı ifade edildi.

BAŞKALE’YE KAYMAKAM ASIM SOLAK ATANDI

Gözaltına alınan HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar’ın yerine ise Başkale Kaymakamı Asım Solak kayyum olarak atandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Acar'ın hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alındığı ifade edildi.

BATMAN İKİKÖPRÜ’YE KAYYUM

Batman Valiliği de İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandığını açıkladı. Açıklamada kayyum atamasına Belediye Eş Başkanı Osman Karabulut hakkındaki Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla süren dava dosyası gerekçe gösterildi. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak görevlendirildi.

KAYYUM BELEDİYEYE ZIRHLI ARAÇLA GELDİ

Kayyum atanmasının ardından askerler tarafından belediye binasına baskın yapıldı. Belediye binasını ablukaya alan askerler, hizmet binasında arama yapıyor.

Kayyum atanmasının ardından İkiköprü Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş’ın belediye binasına girişi engellenirken, kayyum olarak atanan Sinan Aşcı, zırhlı araçlar eşliğinde geldi.

TAŞ: BELEDİYEMİZ İŞGAL ALTINDA

Kayyum atanmasına ilişkin konuşan Eş Başkan Taş, görevden alındıklarını ve kayyum atanan belediyelerinin işgal altında olduğunu belirterek, “İktidar bir kez daha iç yüzünü göstermiş oldu. Biz halen halkın seçilmiş temsilcileriyiz. Atanmışlar halkın dilinden anlayamaz. Direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Eş Başkanı Karabulut’un il dışında olduğu belirtilirken, Eş Başkan Taş ve bir grup yurttaşın belediye önündeki bekleyişi sürüyor.(HABER MERKEZİ)

Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanlarına gözaltı

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