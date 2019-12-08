HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır

31 Mart sonrası farklı tarihlerde kayyum atanan Van Büyükşehir, Erciş, Saray ve İpekyolu belediyelerine Muradiye, Başkale ve Özalp belediyeleri eklendi. Yapılan bu son kayyum atamaları ile birlikte kentte HDP'li belediye kalmadı. Kayyum atanan Muradiye, Başkale ve Özalp belediye eş bakanları ise, Cuma gününden bu yana İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor.

HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, partili belediye eş başkanlarının gözaltına alınıp, yerlerine kayyum atanmasına dair MA’ya konuştu.

"SEÇİMLERİN BİR ANLAMI KALMADI"

Murat Sarısaç, AKP'nin sürekli Kürtleri düşmanlaştıran, tehlike olarak göstermeye çalışan ve bunun üzerinden de kendine güç devşirmeye çalışan bir siyaset izlediğini de ifade ederek "Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır. Bugün kayyum politikası aslında bir projedir. Kayyum politikası basit faturalarla ya da başka şeylerle açıklanabilecek bir durum değil. Devletin bütün imkanlarını kullanarak bile meşru yollarla, seçimlerle kazanamayacağını anlayan AKP-MHP, belediyeleri artık tamamen Saray'a bağlı resmi bir kurum, bir devlet dairesi gibi kendisinin atadığı, kendisinin istediği tarzda yönetebildiği bir model oluşturmak istiyor” dedi.

"MESAJ HDP'YE DEĞİL CHP'YE VERİLİYOR"

HDP’li Sarısaç, partilerine dönük bu baskılara karşı sessiz kalmaları nedeniyle ana muhalefeti de eleştirdi.

Ana muhalefet partisi ve diğer muhalefetin, iktidarın başvurduğu baskı ve şiddet politikalarının sadece Kürtlerle sınırlı kalacağı algısı içerisinde olduğunu kaydeden Sarısaç, muhalefetin yanılgı içerisinde olduğunu vurguladı. Sarısaç, bu konuda "Cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümünde eğer yüzde 77 oyla kazanılmış bir belediyeye kayyum atarsanız siz burada mesajı HDP’ye vermiyorsunuz aslında, CHP'ye vermiş oluyorsunuz. CHP, Atatürkçü bir partidir. Cumhuriyetçiliği ve laikliği sahiplenen, sözüm ona öyle bir parti konumundadır. Dolayısıyla Cizre Belediyesi’ne atanan kayyuma en çok onların karşı çıkması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Sarısaç, “Biz bu durumu 1925’lerden, 1938’lerden biliyoruz. Roboski katliamlarından biliyoruz. Til Rifat’ta 8’i çocuk 10 kişinin katledilmesinden biliyoruz. Hiçbir şekilde de yılmadık, her seferinde bunun mücadelesini verdik ve veriyoruz. AKP hükümeti sadece ömrünü uzatıyor, kendini kalıcı kılmıyor. Bir şekilde Kürtlere karşı, Kürtlere ve Kürt dostlarına karşı kaybedecek. İstedikleri gibi kayyum atasınlar, milletvekilleri dokunulmazlığını da kaldırabilirler bu yaklaşımlar Zilan katliamından çok daha kötü değil. Kürtler için Şeyh Said katliamlarından daha kötü değil. Kürtler artık bütün dünyada tanınıyor. Kürtler artık ulusal birlikleri için mücadele ediyor. Ulusal birlik eninde sonunda gerçekleşecek ve AKP'yi Kürtler bitirecek."

ORHAN:TEKÇİ İKTİDAR MUTLAKA ALAŞAĞI OLACAK

HDP’li Gülşen Orhan ise, partilerine dönük baskıların amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Belediyelerine kayyum atanan her üç ilçe halkının iradelerinin gözaltına alınmasına ve kayyum atanmasına yönelik büyük bir tepki içerisinde olduğunu söyleyen Orhan, “Partimiz, eş başkanlarımız mesnetsiz suçlamalar ile itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Basının manipülatif haberleriyle kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Eş başkanlarımızın gözaltı, tutuklanmaları tamamen hukuksuzdur. Hiçbir yasal dayanağı yoktur" dedi.

Orhan, partili belediyelerine atanan kayyumların “eş başkanlık sistemi” başta olmak üzere belediyelerde kazanılan kadın haklarına yönelik bir saldırı olduğunu da dile getirdi.

AKP iktidarının kayyum atamalarıyla kadın kazanımlarını hedef aldığını söyleyen Orhan, “Kayyum atamaları, eril, dikta, tek adam rejimine karşı çoğulcu, demokratik yönetimi savunan kadın kazanımlarına dönük saldırılarıdır. Çünkü biliyoruz ki bir toplumda kadın söz sahibiyse, iradeyse o toplum gelişir. Bizler kadın mücadelesiyle değişeceğine inanıyoruz. Kadının eşitlikçi, demokratik, özgür bakış açısıyla bu tekçi iktidar mutlaka alaşağı olacaktır. Eşit temsilyeti her alanda kuracağız ” dedi.

28 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Van’da eşbaşkanları hala gözaltında olan HDP’li Muradiye, Başkale ve Özalp belediyelerine kayyum atanması ile partinin yerel seçimde kazandığı 10 belediyeden eşbaşkan adayları KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbataları verilmeyen üçü dışındaki diğer 7 belediyeye kayyum atanmış oldu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü Belde Belediyesi ile Van’ın Özalp, Muradiye ve Başkale belediyelerine dün İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı. Bu atamalarda partinin yerel seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 28'ine kayyum atanmış oldu.

HDP’nin Van'da kazandığı 10 belediyeden Çaldıran, Edremit ve Tuşba belediyeleri eşbaşkanlarına Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç oldukları için mazbataları verilmezken, 31 Mart sonrası farklı tarihlerde kayyum atanan Van Büyükşehir, Erciş, Saray ve İpekyolu belediyelerine Muradiye, Başkale ve Özalp belediyeleri eklendi. Yapılan bu son kayyum atamaları ile birlikte kentte HDP'li belediye kalmadı. (HABER MERKEZİ)

Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanlarına gözaltı

HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı

HDP: Sessiz kaldıkça yeni kayyumlar gelecek

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