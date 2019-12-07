Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü

Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş, "Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" açıklamasını yaptı.

Başak Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

“Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi.

Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ailesi dün cezaevine ziyarete giderken trafik kazası geçirmişti. Çorlu yakınlarındaki kazada, Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş, kız kardeşi Şadiye Buluttekin, kayınbiraderleri Mehmet ve Süleyman Akkaya, eniştesi Fesih Türkmen ile Rami Türkmen, Tahir Elçi Yalğı ve Özkan Yalğı yaralanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Selahattin Demirtaş’ın ailesi trafik kazası geçirdi

Bilinci kapanan Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastaneye sevk edildi

Selahattin Demirtaş'tan eşi Başak Demirtaş için doğum günü kutlaması

Başak Demirtaş’tan Selahattin Demirtaş’a ziyaret: Yıllar eskitemez sevdayı

2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü, Selahattin Demirtaş'a verildi

Reklam