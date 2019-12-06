Selahattin Demirtaş’ın ailesi trafik kazası geçirdi
Selahattin Demirtaş’ın ailesi, Edirne F Kapalı Cezaevi’ne görüşe giderken Çorlu’da trafik kazası geçirdi.
Fotoğraf: MA
Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyarete giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, kaza yapan araç içerisinde Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş, kayınpederi Mehmet Akkaya, kayınbiraderi Hüseyin Akkaya ve eniştesi Fesih Türkmen bulunuyor.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Demirtaş’ın yakınları, kentteki hastanelere kaldırıldı.
BULDAN VE TEMELLİ EDİRNE'YE HAREKET ETTİ
HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da yer aldığı partili heyet, kazada yaralanan Demirtaş ailesini ziyaret etmek için Çorlu'ya doğru hareket etti. (İstanbul/MA)
Bilinci kapanan Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastaneye sevk edildi