Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, merkezin dayatmasıyla gittiği kongreyi tamamladı

DİSK/Genel-İş Genel Merkezinin dayatması sonucu yapılması kararlaştırılan İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube olağanüstü kongresi gerçekleşti. Beyaz, turuncu, mavi ve mor olmak üzere 4 listenin yarıştığı kongrede belediye işçileri, mevcut Şube Başkanı Ahmet Arıkan’ın göreve devam etmesi yönünde karar verdi.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası1 No’lu Şube, genel merkezin kongre dayatmasıyla kongre kararı almış, işçi ve delegeler Evrensel'e gönderdikleri mektuplarda bu dayatmaya tepki göstermişti.

Kadıköy’de gerçekleştirilen olağanüstü kongreye Genel-İş Anadolu Yakası 2 No’lu ve Avrupa yakası 1, 2 ve 3 No’lu şubelerin başkan ve yöneticileri, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz ve Temsilci Özbey Dursun, Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı, Genel Merkez Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ve Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü yöneticileri katıldı.

Beyaz (kongrenin dayatıldığı şube yönetiminin listesi), turuncu, mavi, mor şeklinde 4 listenin yarıştığı olağanüstü kongre, 4 adayın konuşmalarıyla başladı. Turuncu liste adına konuşan Mahmut Şengül, sözleşmenin daha iyi yapılabileceğini ifade ederken mor liste adına konuşan Veda Ağar, kadınların söz sahibi olduğu bir sendika için aday olduklarını aktardı. Mavi liste adına söz alan Murat Aydoğan, “Delegeler seçim istedi, biz de destek verdik, daha mücadeleci bir sendika için yola çıktık” dedi.

ŞUBE BAŞKANI ARIKAN: BİZİ PATRONLAR DEĞİL İŞÇİLER DESTEKLİYOR

Beyaz liste adına konuşan Şube Başkanı Ahmet Arıkan ise “Bizi patronlar değil işçiler destekliyor, bu onurdur. Biz kazansak da kazanmasak da kimsenin altını oymayacağız, aldığımız oyları yeniden bir olağanüstü seçim için kullanmayacağız” dedi. Arıkan’ın konuşması işçiler tarafından “Dik dur eğilme işçiler seninle”, “Hak hukuk adalet işçilerle gelecek”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla karşılandı.

Konuşmaların ardından dört liste oylamaya sunuldu. Genel merkezin olağanüstü kongre dayattığı, Ahmet Arıkan başkanlığındaki beyaz liste 117 oy alırken turuncu liste 101, mavi liste 18, mor liste ise 7 oy aldı.

Fotoğraf: Evrensel

İŞÇİLER SEÇİM SONUCUNU SEVİNÇLE KARŞILADI

Seçim sonuçları, işçiler tarafından “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarıyla karşılandı. Yeniden seçilen Şube Başkanı Ahmet Arıkan, seçime katılan tüm işçilere teşekkür etti. Arıkan ayrıca mor listeden seçime giren kadın adayları özellikle tebrik etti.

Arıkan, “Umarım kimse bundan sonra aynı hatalara düşmez, olağanüstü kongrelere bu işçiyi mahkum etmez. Bırakın işçilerin ekmekleri için mücadele edelim. Bu işçiye kimse düşmanlık etmeyecek. Şunu herkes bilsin ki işçi artık uyandı. Hiç kimse işçiyi kandıramayacak. Sizin aklınızı, iradenizi küçümseyenlere, işvereni arkasına alıp baskı yapanlara tokattır bu cevap. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

(İstanbul/EVRENSEL)

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