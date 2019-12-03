Olağanüstü genel kurul dayatılan Genel-İş şubesi işçilere seslendi

Genel-İş Genel Merkezinin dayatmasıyla 8 Aralık günü olağanüstü kongresini yapacak olan Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, kongre öncesi işçilere seslenen bir bildiri yayımladı. Bildiride “2020’deki toplu sözleşmeden başarıyla çıkmamız, işyerlerinde biriken sorunlarımızı çözebilmemiz, koşulsuz ve şartsız kadro alabilmemiz, örgütlülüğümüzü güçlendirmemize bağlıdır” dendi.

“Dayatılan ‘olağanüstü kongre’ kararını mücadelenin yükseldiği bir platforma çevirmeliyiz” denen bildiride şu ifadeler yer aldı: “Her adımda karşımıza çıkan ve çıkacak engelleri aşmanın tek yolu birimlerden başlayarak sağlamlaşan örgütlülüğümüz olacaktır. Bizim işçi sınıfının çıkarından başka bir çıkarımız yoktur. Tüm delege arkadaşların da bizimle aynı düşündüğünü biliyoruz.”

"BELEDİYELERİN İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

İşçi temsilcilerinden genel merkeze kadar patronlar karşısında birlik olma çağrısı yapılan bildiride, “Sendikal örgütlülüğümüz için içimizde yaratılmaya çalışılan yapay rekabete ve oynanan oyunlara son verip, belediye yönetimi karşısında örgütlü davranmalıyız. Belediyelerde iktidar olan siyasi partilerin iç işlerimize karışmasına izin vermemeliyiz ve sendikamız her koşulda işçiden yana tutum içinde olmalıdır. İşçiler açısından tayin edici her karar işçilerle birlikte alınmalı. İşçiler, TİS süreçlerinde karar alıcılar olmalıdır. TİS taslakları işçilerin katılımı ve onayıyla hazırlanmalıdır. Kadıköy ve Ataşehir toplu sözleşmelerinde olduğu gibi, işçilerin onayı olmadan hiçbir TİS imzalanmamalıdır” dendi.

Bildiride “2020 toplu iş sözleşmelerinden başarıyla çıkmamız, iş yerlerinde biriken sorunlarımızı çözebilmemiz, koşulsuz kadro alabilmemiz ve krize karşı mücadele edebilmemiz için süreçten daha da örgütlü çıkmalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü yeni ve zor bir sürece girmekteyiz. Bu ara dönem içinde yaptığımız sözleşmeleri bile uygulamaya yanaşmayan belediyeleri dikkate aldığımızda 2020 TİS sürecinin ne denli çetin geçeceği açıktır. Mücadeleyi daha ileri taşımak için haydi göreve” ifadeleri kullanıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Genel-İş'te kongre dayatması: KHK’ye rağmen TİS imzalayan şubeye engel oluyorlar

Genel-İş’te kongre tepkisi: Yapılanlar işçinin iradesini yok saymaktır

Reklam