Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanlarına gözaltı

HDP'li Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanları gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise yerine kayyum atanan HDP'li Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Naşide Buluttekin Can gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muradiye Belediyesi Eş Başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan; Özalp Belediyesi Eş Başkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci ile Başkale Belediye Eş Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı. Eş başkanlar, evlerinde yapılan aramalar ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da ise görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan HDP'li Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Naşide Buluttekin Can, evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Can, evinde yapılan aramalar ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Can, 22 Ekim’de HDP'li 5 Meclis Üyesi ile birlikte görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı. (AA)