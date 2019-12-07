Erdoğan’dan itiraf: 2,5 milyar liralık araziyi Şehir Üniversitesine tahsis ettim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan’ın hedefinde yeni parti hazırlığındaki isimler ve Yunanistan vardı.

Vatandaşa tepeden bakan kibirli kişilerin AKP’de yer bulamayacağını ileri süren Erdoğan, “Yolsuzluğu, haksızlığı, çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür vasıflardaki insanların kapımızdan içeri girmesi dahi bizim için züldür” dedi.

İsim vermeden yeni parti hazırlığındaki isimleri hedef alan Erdoğan, “Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hicranlarını da hazırlarlar” dedi.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEPKİSİ: BUNLAR HALKBANK'I DOLANDIRIYORLAR

Cumhurbaşkanı, “Bu zat” diyerek işaret ettiği Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'i de dolandırıcılıkla suçladı. Halkbank'ın hesaplarına tedbir kararı koyduğu Şehir Üniversitesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bilmiyorum telefonlarınıza da girdi mi malum İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Bu Şehir Üniversitesi meselesinin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Açık ve net söylemek durumundayım her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle özelleştirme yüksek kurulunun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Bir başka isim, Sayın Babacan. Bu işin altında onun da imzası var. Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya? Kimin ne olduğunu, yaptıklarıyla öğrenin diye anlatıyorum. Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar. Bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halkbank bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında bunlar Halkbank’a ödemelerini yapmıyorlar. Tabii bunlar yapmayınca Halkbank da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halkbank’a borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Bunu nasıl yapılandıracaksın? Bizim burayı tahsis etmemiz bunlara ne denli önem verdiğimizin ifadesiydi. Eğer şahsım bu zata muhalif olsaydı veya oradaki öğrencilere benim bir muhalefetim olsaydı Tekel'in bu kadar değerli arazisini neden bunlara tahsis edeyim. Burası tabii Marmara'ya nazır çok güzel bir yerde. Değeri itibariyle de 2,5 milyar.”

DEVRE KARŞI ÇIKAN TMMOB DE HEDEF

Erdoğan konuşmasında arazinin Şehir Üniversitesine devrine karşı Danıştay’a başvuran TMMOB’yi de hedef aldı: “Bu işin Danıştay'a müracaatını yapan kim? CHP'nin yanından ayrılmayan Mimar ve Mühendisler Odası. Hem bakıyor dava açıyor bakıyorsunuz CHP'liler bunlara ziyarette bulunuyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil.”

YUNANİSTAN ÇIKIŞI

Erdoğan, Türkiye ve Libya arasında sağlanan Akdeniz Mutabakatı üzerine Yunanistan’ın Libya Büyükelçisi için sınır dışı kararı vermesine de “Ne kazandın? Zaman zaman biz de bu tür şeyler yapıyoruz. Onlar yapınca biz de yapıyoruz. Bu siyaset dilini bilmemek ve skandallar üzerine kurulmuş bir siyasettir. Biz boşuna iki tane sismik araştırma gemisi aldık. Bunlara boşuna para vermedik” diye tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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