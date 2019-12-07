Yerine kayyum atanmasını eleştiren HDP’li Mehmet Zırığ’a yeni soruşturma

31 Mart’ta Cizre Belediyesi Eş Başkanı seçilen ve sonrasında görevden alınıp yerine kayyum atanan Mehmet Zırığ’a yeni bir soruşturma daha açıldı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Zırığ, Cizre Adliyesine giderek ifade verdi. Soruşturma Zırığ’ın yerine kayyum atanmasının ardından Mezopotamya Ajansı’na (MA) verdiği röportajda kullandığı “diktatör refleksi” deyimi gerekçe gösterildi.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ OLDU

Soruşturmaya tepki gösteren Zırığ, “AKP ve MHP partileri için röportajımda kullandım. İfade özgürlüğü kapsamında tek bir insanın devleti keyfi yönetme uygulamalarından rahatsızlığımı dile getirdim. Hakeza bir partinin seçilmiş belediye eş başkanı olarak muhalefet hakkımı kullandım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Soruşturmaya dair konuşan Zırığ, soruşturmanın açılmasının kendisini doğruladığını ve “diktatör refleksi ile yapılmış bir şey” olduğunu ifade etti. “Bu ve benzeri kavramları üzerlerine alıyorlarsa zaten yaptıkları uygulamanın ne anlama geldiğini de biliyorlar” diyen Zırığ, “Yerine kayyum atanan bir belediye eş başkanı olarak maruz kaldığım uygulama keyfi bir uygulamadır. Diktatörlük de bildiğiniz üzere keyfi bir yönetim modelidir. Daha dün 6 belediye eş başkanımız gözaltına alındı. Şimdi biz buna diktatör refleksi demeyeceğiz de ne diyeceğiz” diye konuştu. (MA)

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