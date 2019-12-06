Lübnan'da hükümet kurumları önünde eylemler devam ediyor

Lübnan'ın Halba, Trablus, Nebatiye, Sayda ve Zahle kentlerinde "yolsuzlukla mücadele eden ve yağmalanan fonları iade eden bağımsız bir hükümet" talebi ile eylemler düzenlendi.

Lübnan'ın Halba ve Nebatiye kentinde hükümet kurumları önünde toplanan eylemciler, elektrik kurumu ve su idaresi binasına girişleri engelledi. Trablus'taki eylemde ise bazı yollar eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı. Bekaa iline bağlı Zahle kentinde hükümet binasına büyük bir Lübnan bayrağı asıldı. Sayda'da su kurumuna ait binanın kapıları zincirle kapatıldı. Eylemciler, su idaresinin gecikmiş faturalar nedeniyle Sayda'da birçok hanenin suyunu kesmesini protesto etti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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