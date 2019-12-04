Lübnan Başbakanı Hariri: Yeni hükümette yer almayacağım

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve başbakanlık için iş insanı Semir el Hatib'i desteklediğini açıkladı.

Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, "Semir el Hatib'i destekliyorum. Yeni hükümette yer almayacağım" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Hariri sonrası kurulacak yeni hükümette başbakanlık için Hatib'in ismi geçiyor. Hariri'ye yakın iş insanı olarak bilinen Hatib, bazı işlerinde eski Başbakan Refik Hariri ile de ortaklık yapıyordu.

Hizbullah, teknokrat bir hükümet yerine siyasiler ve uzmanlardan oluşan Hariri liderliğinde tekno-siyasi bir hükümet kurulması çağrısında bulunurken Hariri ise bu öneriyi kabul etmiyor.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı destekleyen Lübnan Güçlü Parlamento Bloku'nun toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Basil, "Eğer hükümetteki varlığımız kurtarma planının uygulanmasını engelleyecekse, başarı için yerimizi başkasına bırakmaya hazırız. Başbakanın görevlendirilmesi konusunda elimizdeki tek ölçümüz güvenlik, ekonomi, istikrarın sağlanmasıdır. Ülke her şeyden daha önemlidir" dedi.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı. (Beyrut/AA)

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını Cumhurbaşkanı Avn'a sundu

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