Lübnanlılar, iş adamı Hatib'in başbakanlığına karşı eylem yapacak

Lübnan'da “17 Ekim Devrimi” isimli grup, iş adamı Semir Hatib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmemesi için bugün yol kapatma eylemleri yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için istişare görüşmelerine pazartesi günü başlayacağının duyurulmasının ardından söz konusu grup tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı partilerden destek alan Hatib'e hükümeti kurma görevi verilmemesi için eylem yapılacağı vurgulandı.

Bu adımın ülkedeki sivil toplum hareketleriyle ortaklaşa atıldığı ifade edilen açıklamada, “Bu sabahtan itibaren tüm yollar, banka, belediye, okul ve telekomünikasyon şirketlerini kapatmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Avn'ın görevi bırakması ve partilerin olmadığı teknokrat hükümetinin kurulması yönündeki taleplerimiz yerine getirilinceye kadar sivil itaatsizliğe devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Li Hakki (Haklarım İçin) Derneği de yaptığı yazılı açıklamayla, barışçıl göstericilere baskı uygulanmaması ve kanunların uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına zorunlu haller dışında sınırlama getirilemeyeceği de kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, "hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için istişare görüşmelerinin pazartesi günü başlanacağı" yönündeki dünkü açıklamasının ardından ülkedeki gösteriler yeniden alevlendi.

Güçlü Lübnan, Hizbullah ve Emel Hareketi ile Müstakbel Hareketinin lideri Saad Hariri, daha önce başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'e destek vermişti. (Beyrut/AA)

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