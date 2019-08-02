02 Ağustos 2019 18:05

Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti.

Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek

Fotoğraf: İBB Basın Birimi

    • Paylaş

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, Saraçhane'deki merkez binanın kapısında karşıladı. İkili, vatandaşların yoğun ilgisi altında İmamoğlu'nun makam odasına geçti. Yavaş, İmamoğlu'na çiçek, vazo ve Beypazarı işi ay yıldız, İBB Başkanı da ABB Başkanı'na İstanbul temalı tablo hediye etti. İmamoğlu ve Yavaş, basının görüntü almasının ardından bir süre baş başa görüştü. İkili, daha sonra kameraların karşısına geçti.

    YAVAŞ: BAŞARACAĞINA KALPTEN İNANIYORUM

    Mansur Yavaş, “Büyük bir demokrasi mücadelesini başarıyla veren ve taçlandıran başkanımıza 'Hayırlı olsun' ziyaretine geldik. Başarılarının devamını diliyoruz. Başaracağına kalpten inanıyorum" derken, İmamoğlu şunları söyledi:

    "Başkanımız Ankara'da, biz burada, diğer büyükşehir belediye başkanlarımızla hep beraber uyumla ve tanışarak, tecrübelerinden faydalanarak bir yol yürüyoruz. Çünkü, bu sürecin yerel yönetimde çok özel değerli örnekler üreterek topluma siyasi mecranın güven vereceği bir süreç olmasını diliyoruz. Bu manada maksimum iş birliğine inanıyoruz. Mansur Yavaş çok tecrübeli bir belediye başkanı aynı zamanda. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Tümüyle bu deneyimleri birleştirerek, Türkiye'nin kazançlı çıkacağı bir süreci bütün büyükşehirlerimize yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olsunlar. İnşallah mahcup olmayız” dedi.

    YAVAŞ: "BELEDİYECİLİKLE YOLSUZLUK KELİMELERİNİN YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

    Gazeteciler, Yavaş'a, “İlk 100 günü geri de bıraktınız. Bu kadar zaman içerisinde 136 milyonluk tasarrufla gündemdesiniz. İçeride bu konu konuşuldu mu” sorusunu yöneltti. Yavaş, bu soruyu, "Tasarruftan başka yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü birdenbire 10 milyon 700 bin TL kesilmesi gereken metro gelirlerimiz, ayda 16-17 milyon kesilmeye başladı. Bunun gibi ve ayrıca bizim yapmadığımız bütçede 3 milyar TL civarında gayri menkul satışı öngörülüyor. Bunun zaten bir kısmına izin verilmedi gibi bu ekonomik ortamda bu gayri menkulleri satma imkanımız da yok. Dolayısıyla Ankaralıya hizmet etmek için, israfı ortadan kaldırmak için tasarruf etmekten ve gelirlerimizi arttırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. İlk 100 günde bunun sonuçlarını aldık. Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı olarak amacımız şu: Artık belediyecilik ve yolsuzluk kelimeleri yan yana gelmemesi bunu tarihe gömmek için bütün elimizden gelen yapacağız. Katılımcı, şeffaf bir şekilde inşallah bütün belediye başkanlarımız bu şekilde hizmet ederek Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz” şeklinde yanıtladı.

    İMAMOĞLU: ARAÇ KONUSU TEK BAŞINA BASİT KALIR

    İmamoğlu ise, “Siz de 1 ayı geride bıraktınız. Sizin de ilk 100 günlük icraatlarınızda böyle bir Z raporu olacak mı? Kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Ve tasarruf tedbirlerinde ilk önce nelerden kısacaksınız?” sorusuna, “Bu Z raporu tanımınıza dönük aslında her an rapor verebiliriz. Başkanımız 100 günlük periyot belirledi. Bu 100 gün olur, 300 gün olur ama rapor vermek zorundayız. Şeffaflığı vadettik zaten hep birlikte. Bu bakımdan burada olan her şeyin vatandaşın bilgisi dahilinde olmasını istiyoruz. Burada İBB'nin yanı sıra, görünmeyen 28 iştirakimiz aynı felsefe ile yönetilecek. Ve onların da bilançoları, yaptıkları tasarruf veya yaptıkları işlemler, yine vatandaşla paylaşılacak. Tasarruf kalemi İstanbul'da o kadar çok ki. Araç diyebilirim ama araç konusu tek başına basit kalır. Bunun yanı sıra ben ihalelerdeki şeffaflığın da büyük bir tasarruf getireceğini şimdiden öngörüyorum. Yanı sıra teknik uygulamaların daha yenilikçi ve daha doğru peyzajdan tutun, yol bakım süreçlerine kadar birçok aşamasıyla tasarruf yapabileceğimiz ve o kabiliyete haiz yöneticilerimiz var. Buna hazırız. Kalemler ortaya çıktıkça sizlerle zaten paylaşacağız. Şehrin fırsatları bu anlamda büyük. Başkanımızın dediğine ilave olarak, tasarruf şu an ekonomik olarak bir nevi kendi bütçesi içerisinde artı değer yaratacağımız en önemli kalem. Çünkü ülke ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntı da. Gelir kalemi oluşturma konusunda ciddi zorluklarımız var. Bu yönüyle de tasarruf ekonomiyi yönetmede en önemli gelir artışı üreteceğimiz alan görünüyor” yanıtını verdi.

    ‘TEMMUZ ÖDEMELERİ ADİL DAĞITILMAMIŞ’

    İmamoğlu, “Temmuz ayında ödenmesi gerekirken seçimden önce ödenen iller bankası ödenek nereye gittiği belli oldu mu?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

    “Biz, bir belediye kurumuyuz. Teftişin usulleri var. Kamuoyu ile paylaşmanın da usulleri var. Elbette tek tek araştırıyoruz. Ödenilen ücretlere sadece para ve kişi olarak bakılmıyor. Niçin ödenildiğine de bakılıyor. Hepsi bir detay içeriyor. İBB olarak ortaya bir rakam ve kurum söylediğimiz zaman tümüyle net olmak zorundayız. Çünkü biz kamu kurumuyuz. Neticede hem kamulaştırma bedeli hem 980 milyon liralık maliyenin payının harcandığı Temmuz ayı ödemeleri tümüyle vatandaşımızın önüne aktarılacak. Neyi aktaracağız; bulduğumuz usulsüzlük varsa onu aktaracağız bu bir. Ama ikincisi çok net olan bir şey var. Yönetime gelenin Haziran sonu dağıtması gereken bütçeyi, o kısa dönemde dağıtması adil değil. Zaten adil de dağıtılmamış. Adil dağıtılmadığı konusunda verilerimiz net. Örnek verdim. Bu şehrin taşımacılığını yapan halk otobüsleri 6 aydır 8 aydır hakkedişlerini ödemesini alamazken, 5-6 milyonluk göstermelik ödemeler yapılması zaten adil olmadığı yönünde net işaretleri veriyor. Dediğim gibi, adil olmadığı net, doğru olmadığı net. Şimdi onun için de başka türlü usul harici ya da uygun olmayan ödemeler var mı onun detayına bakıyoruz. Açıklayacağımız kısmı bu olacak.”

    ‘DONANIMLI ARKADAŞLARIMIZ SÜRECE DAHİL OLACAK’

    İmamoğlu İETT yönetimindeki durumu soran gazetecilere; “İETT'de bir süreç yok. Takip ediyoruz. İştiraklerimiz 28 adet. Arkadaşlarımız her gün işlemleri ile istifa edenlerin yerine uygulanan yönetim değişimleri ile genel müdür atamalarımızla biliyorsunuz orada neredeyse makam olarak baktığınızda, neredeyse 100'ün üzerinde istifa oluşmuş oldu. Kişi olarak söylemiyorum. Bütün bunların işlemleri ile uğraşıyoruz titiz davranıyoruz. Bütün bu işlemlerimiz aslında bayrama kadar yüzde 75-80 oranında toparlanır. Bayramdan sonraki hafta da Allah'ın izni ile bitiririz. Çünkü hazırlıklıyız. Ekibimizle arkadaşlarımız hazır. Donanımlı arkadaşlarımız süreçte ekibimize dahil olacaklar” şeklinde cevap verdi.

    “Yeni İSKİ müdürünün ismini açıklayacak mısınız?” sorusuna ise İmamoğlu “Olgunlaşsın. Zaten bugünden yarına. Bugün olmaz yarın açıklarız veya pazartesi açıklarız. Çünkü bazen bir kişi ile ilgili yürümesi gereken bir işlem var. O işlemde bir aksaklık olabilir. Verdiğimiz söz yarıda kalabilir. Onların bitmesi ile açıklamamız daha doğru olur” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

    ÖNCEKİ HABER

    Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci için HDP'den soru önergesi
    YAZARLAR
    İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Internette video yayıncılığına RTÜK mengenesi

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bu 'galoşlu yazı', hükümetin tarım politikasının eleştirisi yazısı değildir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Suriyeliler sorunu' iktidarın Suriye politikasından ayrı düşünülebilir mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Elde patlayan hesap: Mülteciler

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Devlet mi ödüyor, vatandaş mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Fed'in faiz kararı sonrası görünüm

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Reise belediye reisleri, damatlara damatlar mı ekleniyor?

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Fotoğraf ve yorum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ESHOT ve İZSU'da toplusözleşme coşkusu
    ESHOT ve İZSU'da toplusözleşme coşkusu

    İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZSU'da çalışan kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme süreci anlaşma ile sonuçlandırıldı.

    Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek
    Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti.

    Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci için HDP'den soru önergesi
    Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci için HDP'den soru önergesi

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari Çemekurk Köyü’nde 14 yaşındaki Vedat Ekinci adlı çocuğun askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Meclise soru önergesi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir’de yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, 5 kişi hayatını kaybetti
    Balıkesir’de yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, 5 kişi hayatını kaybetti

    Balıkesir’de Kamil Koç firmasına ait otobüste hareket halinde iken yangın çıktı. Yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

    Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünün dağıttığı küçükbaş hayvanlar vebalı çıktı
    Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünün dağıttığı küçükbaş hayvanlar vebalı çıktı

    Çanakkale Kuşunlu Köyü'nde Tarım İl Müdürlüğünce Konya'dan getirilerek dağıtılan koyunlarda veba hastalığı olduğu tespit edildi. Müdürlük, 32 mahalle ve köyde karantina kararı aldığını açıkladı.

    Faturalar Gökçek’i yalanladı, 26.500 TL'lik ağaç Melih Gökçek döneminde alınmış
    Faturalar Gökçek’i yalanladı, 26.500 TL'lik ağaç Melih Gökçek döneminde alınmış

    Belediyenin toplam 20 milyon TL civarına aldığı ağaçlar Mustafa Tuna döneminde değil, Melih Gökçek döneminde alınmış.

    İstismar, "aileler arasında sorun çıkmasın" denilerek gizlenmiş
    İstismar, "aileler arasında sorun çıkmasın" denilerek gizlenmiş

    15 yaşındaki yeğeni İ.B’ye cinsel istismarda bulunan F.D'nin "aileler arasında sorun çıkmasın" denilerek 3 yıl sonra şikayet edildiği öğrenildi.

    Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi 9 Ağustos Cuma günü
    Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi 9 Ağustos Cuma günü

    Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi 9 Ağustos’ta yapılacak, hükümetin teklifi ise 16 Ağustos’ta sunulacak.

    Sabri Şenevi Sinema Evi’nin konukları engellilerdi
    Sabri Şenevi Sinema Evi’nin konukları engellilerdi
    Emre Mor resmen Galatasaray'da
    Emre Mor resmen Galatasaray'da
    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Adanaspor taraftar gruplarından Kaplanpenche’den uyuşturucunun kalesine gol
    Adanaspor taraftar gruplarından Kaplanpenche’den uyuşturucunun kalesine gol
    Anne adaylarına ‘doğru emzirme’ tavsiyeleri
    Anne adaylarına ‘doğru emzirme’ tavsiyeleri
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray'ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray'ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    İzmir Barosundan RTÜK yönetmeliğine tepki: İktidar sahiplerinin sansür ihtiyacı
    İzmir Barosundan RTÜK yönetmeliğine tepki: İktidar sahiplerinin sansür ihtiyacı

    İzmir Barosu, internet üzerinde RTÜK denetiminin önünü açan yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki gösterdi.

    Tekstil patronları 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3 zam dayatıyor
    Tekstil patronları 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3 zam dayatıyor

    Tekstil grup sözleşmesi görüşmelerinde patronların talebi ortaya çıktı. Patronlar 3 yıllık sözleşme ve her altı ay için yüzde 3’er zam dayatıyor.

    Açılışını Erdoğan’ın yaptığı yol çöktü
    Açılışını Erdoğan’ın yaptığı yol çöktü

    Diyarbakır Sur’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı yolda aradan geçen bir yılda göçükler oluştu.

    Altın madenine "devletin bekası" bahanesi
    Altın madenine "devletin bekası" bahanesi

    Mursal köyünde mahkeme kararına rağmen maden aranması için sondaj çalışması yapılıyor. Maden araması 3 ay önce "devletin bekası" bahanesiyle yeniden başlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması resmen sona erdi
    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması resmen sona erdi

    Rusya ve ABD Dışişleri Bakanlıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın resmen sona erdiğini açıkladı.

    Türkiye yüzde 2.6, şirketler yüzde 17,8 büyüdü
    Türkiye yüzde 2.6, şirketler yüzde 17,8 büyüdü

    Türkiye’nin en büyük 500 şirketi açıklandı. Capital500 araştırmasına göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17,8 büyüdü.

    İstanbul Sea Life Akvaryum, Saros Körfezi'nde deniz canlıları çalarken yakalandı
    İstanbul Sea Life Akvaryum, Saros Körfezi'nde deniz canlıları çalarken yakalandı

    Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde denizden çıkardıkları deniz canlılarını, akvaryum şirketinin aracına yükleyen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

    Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi
    Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi

    İSİG’in Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre, geçtiğimiz ay en az 163 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

    AYM’den üniversite hastaneleri için emsal ‘nöbet ücreti’ kararı
    AYM’den üniversite hastaneleri için emsal ‘nöbet ücreti’ kararı

    Anayasa Mahkemesi, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı.

    Geri gönderilen 20 bin mülteci için 3 bin 500 kişilik barınma merkezi açıldı
    Geri gönderilen 20 bin mülteci için 3 bin 500 kişilik barınma merkezi açıldı

    Meksika’da, ABD'ye yaptıkları iltica başvurusunun sonucunu bekleyen 20 binin üzerinde mülteci bulunurken, Juarez’de 3 bin 500 kişilik barınma merkezi açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Hakkari’de sınır ticareti yapan köylülere ateş açıldı: 1 çocuk öldü
    Hakkari’de sınır ticareti yapan köylülere ateş açıldı: 1 çocuk öldü

    Hakkari’de kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülerin üzerine ateş açıldı. 14 yaşındaki Vedat Ekinci öldürüldü , bir kişi ağır yaralandı.

    Kaymakamlıktan, Eren Erdem için Silivri’de yapılacak eyleme yasak
    Kaymakamlıktan, Eren Erdem için Silivri’de yapılacak eyleme yasak

    Tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem için Silivri Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin çıkmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de "güvenli bölge" anlaşmazlığı | Dışişleri: Tek başımıza oluşturacağız
    Suriye'de "güvenli bölge" anlaşmazlığı | Dışişleri: Tek başımıza oluşturacağız

    ABD’nin "Türkiye ile güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı da, "güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

    Doğal gaz ve elektrikte yeni zamlar yolda
    Doğal gaz ve elektrikte yeni zamlar yolda

    Gaz fiyatlarında Türkiye ile Avrupa arasındaki fark yüzde 140’a yükseldi. Hükümetin gazı pahalıya ithal etmesi nedeniyle zamların önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor.

    Krizle çöken inşaat sektörüne kamu eli: Kamu bankaları vadeleri 180 aya çıkardı
    Krizle çöken inşaat sektörüne kamu eli: Kamu bankaları vadeleri 180 aya çıkardı

    Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkardı.

    Tazminatları ödenmeyen Soma madencileri Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor
    Tazminatları ödenmeyen Soma madencileri Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor

    Soma madeninde işten çıkarılan 2831 madenciye tazminatlarının 36 taksidin sadece 3’ü ödendi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Erdoğan’ın her Manisa’ya gelişinde bir taksit ödenmiş” dedi.