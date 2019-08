Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, Saraçhane'deki merkez binanın kapısında karşıladı. İkili, vatandaşların yoğun ilgisi altında İmamoğlu'nun makam odasına geçti. Yavaş, İmamoğlu'na çiçek, vazo ve Beypazarı işi ay yıldız, İBB Başkanı da ABB Başkanı'na İstanbul temalı tablo hediye etti. İmamoğlu ve Yavaş, basının görüntü almasının ardından bir süre baş başa görüştü. İkili, daha sonra kameraların karşısına geçti.

YAVAŞ: BAŞARACAĞINA KALPTEN İNANIYORUM

Mansur Yavaş, “Büyük bir demokrasi mücadelesini başarıyla veren ve taçlandıran başkanımıza 'Hayırlı olsun' ziyaretine geldik. Başarılarının devamını diliyoruz. Başaracağına kalpten inanıyorum" derken, İmamoğlu şunları söyledi:

"Başkanımız Ankara'da, biz burada, diğer büyükşehir belediye başkanlarımızla hep beraber uyumla ve tanışarak, tecrübelerinden faydalanarak bir yol yürüyoruz. Çünkü, bu sürecin yerel yönetimde çok özel değerli örnekler üreterek topluma siyasi mecranın güven vereceği bir süreç olmasını diliyoruz. Bu manada maksimum iş birliğine inanıyoruz. Mansur Yavaş çok tecrübeli bir belediye başkanı aynı zamanda. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Tümüyle bu deneyimleri birleştirerek, Türkiye'nin kazançlı çıkacağı bir süreci bütün büyükşehirlerimize yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olsunlar. İnşallah mahcup olmayız” dedi.

YAVAŞ: "BELEDİYECİLİKLE YOLSUZLUK KELİMELERİNİN YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Gazeteciler, Yavaş'a, “İlk 100 günü geri de bıraktınız. Bu kadar zaman içerisinde 136 milyonluk tasarrufla gündemdesiniz. İçeride bu konu konuşuldu mu” sorusunu yöneltti. Yavaş, bu soruyu, "Tasarruftan başka yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü birdenbire 10 milyon 700 bin TL kesilmesi gereken metro gelirlerimiz, ayda 16-17 milyon kesilmeye başladı. Bunun gibi ve ayrıca bizim yapmadığımız bütçede 3 milyar TL civarında gayri menkul satışı öngörülüyor. Bunun zaten bir kısmına izin verilmedi gibi bu ekonomik ortamda bu gayri menkulleri satma imkanımız da yok. Dolayısıyla Ankaralıya hizmet etmek için, israfı ortadan kaldırmak için tasarruf etmekten ve gelirlerimizi arttırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. İlk 100 günde bunun sonuçlarını aldık. Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı olarak amacımız şu: Artık belediyecilik ve yolsuzluk kelimeleri yan yana gelmemesi bunu tarihe gömmek için bütün elimizden gelen yapacağız. Katılımcı, şeffaf bir şekilde inşallah bütün belediye başkanlarımız bu şekilde hizmet ederek Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz” şeklinde yanıtladı.

İMAMOĞLU: ARAÇ KONUSU TEK BAŞINA BASİT KALIR

İmamoğlu ise, “Siz de 1 ayı geride bıraktınız. Sizin de ilk 100 günlük icraatlarınızda böyle bir Z raporu olacak mı? Kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Ve tasarruf tedbirlerinde ilk önce nelerden kısacaksınız?” sorusuna, “Bu Z raporu tanımınıza dönük aslında her an rapor verebiliriz. Başkanımız 100 günlük periyot belirledi. Bu 100 gün olur, 300 gün olur ama rapor vermek zorundayız. Şeffaflığı vadettik zaten hep birlikte. Bu bakımdan burada olan her şeyin vatandaşın bilgisi dahilinde olmasını istiyoruz. Burada İBB'nin yanı sıra, görünmeyen 28 iştirakimiz aynı felsefe ile yönetilecek. Ve onların da bilançoları, yaptıkları tasarruf veya yaptıkları işlemler, yine vatandaşla paylaşılacak. Tasarruf kalemi İstanbul'da o kadar çok ki. Araç diyebilirim ama araç konusu tek başına basit kalır. Bunun yanı sıra ben ihalelerdeki şeffaflığın da büyük bir tasarruf getireceğini şimdiden öngörüyorum. Yanı sıra teknik uygulamaların daha yenilikçi ve daha doğru peyzajdan tutun, yol bakım süreçlerine kadar birçok aşamasıyla tasarruf yapabileceğimiz ve o kabiliyete haiz yöneticilerimiz var. Buna hazırız. Kalemler ortaya çıktıkça sizlerle zaten paylaşacağız. Şehrin fırsatları bu anlamda büyük. Başkanımızın dediğine ilave olarak, tasarruf şu an ekonomik olarak bir nevi kendi bütçesi içerisinde artı değer yaratacağımız en önemli kalem. Çünkü ülke ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntı da. Gelir kalemi oluşturma konusunda ciddi zorluklarımız var. Bu yönüyle de tasarruf ekonomiyi yönetmede en önemli gelir artışı üreteceğimiz alan görünüyor” yanıtını verdi.

‘TEMMUZ ÖDEMELERİ ADİL DAĞITILMAMIŞ’

İmamoğlu, “Temmuz ayında ödenmesi gerekirken seçimden önce ödenen iller bankası ödenek nereye gittiği belli oldu mu?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Biz, bir belediye kurumuyuz. Teftişin usulleri var. Kamuoyu ile paylaşmanın da usulleri var. Elbette tek tek araştırıyoruz. Ödenilen ücretlere sadece para ve kişi olarak bakılmıyor. Niçin ödenildiğine de bakılıyor. Hepsi bir detay içeriyor. İBB olarak ortaya bir rakam ve kurum söylediğimiz zaman tümüyle net olmak zorundayız. Çünkü biz kamu kurumuyuz. Neticede hem kamulaştırma bedeli hem 980 milyon liralık maliyenin payının harcandığı Temmuz ayı ödemeleri tümüyle vatandaşımızın önüne aktarılacak. Neyi aktaracağız; bulduğumuz usulsüzlük varsa onu aktaracağız bu bir. Ama ikincisi çok net olan bir şey var. Yönetime gelenin Haziran sonu dağıtması gereken bütçeyi, o kısa dönemde dağıtması adil değil. Zaten adil de dağıtılmamış. Adil dağıtılmadığı konusunda verilerimiz net. Örnek verdim. Bu şehrin taşımacılığını yapan halk otobüsleri 6 aydır 8 aydır hakkedişlerini ödemesini alamazken, 5-6 milyonluk göstermelik ödemeler yapılması zaten adil olmadığı yönünde net işaretleri veriyor. Dediğim gibi, adil olmadığı net, doğru olmadığı net. Şimdi onun için de başka türlü usul harici ya da uygun olmayan ödemeler var mı onun detayına bakıyoruz. Açıklayacağımız kısmı bu olacak.”

‘DONANIMLI ARKADAŞLARIMIZ SÜRECE DAHİL OLACAK’

İmamoğlu İETT yönetimindeki durumu soran gazetecilere; “İETT'de bir süreç yok. Takip ediyoruz. İştiraklerimiz 28 adet. Arkadaşlarımız her gün işlemleri ile istifa edenlerin yerine uygulanan yönetim değişimleri ile genel müdür atamalarımızla biliyorsunuz orada neredeyse makam olarak baktığınızda, neredeyse 100'ün üzerinde istifa oluşmuş oldu. Kişi olarak söylemiyorum. Bütün bunların işlemleri ile uğraşıyoruz titiz davranıyoruz. Bütün bu işlemlerimiz aslında bayrama kadar yüzde 75-80 oranında toparlanır. Bayramdan sonraki hafta da Allah'ın izni ile bitiririz. Çünkü hazırlıklıyız. Ekibimizle arkadaşlarımız hazır. Donanımlı arkadaşlarımız süreçte ekibimize dahil olacaklar” şeklinde cevap verdi.

“Yeni İSKİ müdürünün ismini açıklayacak mısınız?” sorusuna ise İmamoğlu “Olgunlaşsın. Zaten bugünden yarına. Bugün olmaz yarın açıklarız veya pazartesi açıklarız. Çünkü bazen bir kişi ile ilgili yürümesi gereken bir işlem var. O işlemde bir aksaklık olabilir. Verdiğimiz söz yarıda kalabilir. Onların bitmesi ile açıklamamız daha doğru olur” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)