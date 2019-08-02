Geri gönderilen 20 bin mülteci için 3 bin 500 kişilik barınma merkezi açıldı

Meksika hükümeti, ABD'ye yaptıkları iltica başvurusu sonuçlanana kadar ülkeye geri gönderilen mülteciler için ilk barınma merkezini Juarez kentinde açtı.

Hükümet yetkilileri, ‘Meksika'da Kal’ programı çerçevesinde, ABD'ye iltica başvurusunda bulunan ve süreç sonuçlanana kadar Meksika'ya gönderilen çoğunluğu Orta Amerikalı göçmenler için ABD sınırındaki Juarez'de açılan barınma merkezinde 3 bin 500 mültecinin barınabileceğini belirtti.

Çalışma Bakanlığı yetkilisi Horacio Duarte Olivares, yeni kurulan tesiste mültecilere barınma, yemek, sağlık hizmeti ve yerel iş gücü piyasasına erişim imkanının sağlanacağını söyledi.

Benzer barınma merkezlerinin gelecek günlerde Tijuana ve Mexicali şehirlerinde de faaliyete gireceği bilgisini paylaşan Duarte, Nuevo Laredo şehri için de planlar yapıldığını kaydetti.

GERİ GÖNDERİLEN MÜLTECİ SAYISI 20 BİN

ABD hükümetinin, ‘Meksika'da Kal’ programının ocakta başlamasından bu yana 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı mülteci konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan mülteci konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan ‘Meksika'da Kal’ mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü. (Ciudad Juarez/AA)

Meksika’dan göçmenlere ilişkin ABD ile mutabakat

El Salvadorlu göçmen baba ve kızın fotoğrafı

ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı