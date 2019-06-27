27 Haziran 2019 16:32

ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı

ABD-Meksika sınırında bulunan Bravo Nehri üzerinde biri bebek, ikisi çocuk ve biri 20 yaşlarında genç bir kadın olmak üzere 4 mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı

Meksika sınırına tel örgü çeken bir ABD askeri | Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

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    ABD-Meksika sınırındaki Bravo nehrinin (Rio Bravo) ABD tarafından biri bebek, ikisi çocuk ve biri 20 yaşlarında genç bir kadın olmak üzere 4 mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cesetlerin ABD’li sınır muhafızları tarafından bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

    Geçtiğimiz yıl, sadece resmi kayıtlara göre ABD’nin güney sınırında 238 mülteci ölümü yaşandı. Gerçek rakamın daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor.

    El Salvador’dan ABD’ye geçmek için geldikleri öğrenilen Oscar Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria’nın sınırdaki Bravo nehrini geçmek isterken akıntıya kapılarak yaşamlarını yitirmeleri ve baba kızın nehir kenarına vurmuş cansız bedenlerinin fotoğrafı, tüm dünyada büyük etki ve tartışma yaratmıştı.

    ABD SENATOSUNDAN SINIRA 4.5 MİLYAR DOLAR

    Öte yandan ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırında ‘güvenliği sağlamak’ gerekçesiyle acil yardım paketi onayladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullandı. Paket sınır güvenliği için 1,5 milyar dolar, sınırdaki mültecilere yardım için 3 milyar dolar ayrılmasını içeriyor. Mültecileri sınırda bekleten ABD, burada “toplama kampları” kurmakla eleştiriliyor. Öte yandan Trump’la anlaşmaya varan Meksika Cumhurbaşkanı Lopez Obrador da 20 bin ulusal muhafızı sınırın Meksika tarafına konuşlandırılması kararını onaylamıştı.

    UNICEF’TEN ABD’YE TEPKİ

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, ‘yasa dışı’ olarak ABD’ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri’nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria’nın fotoğrafına ilişkin, “Bu, hepimizi derinden sarsması gereken yürek dağlayıcı bir karedir” açıklaması yaptı.

    Fore, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocukların iyiliği konusunda derin endişe duyuyorum” ifadelerini kullanarak, zorlu yolları aşarak ABD’de gelen bazı çocukların imkanlardan yoksun merkezlerde tutulduğuna dikkati çekti.

    ABD’de mülteci çocukların tutulduğu bazı merkezlerdeki kötü şartları “merhametsizce” şeklinde tanımlayan Fore, çocukların güvensiz çevrelerde tutulmasının toksik strese, sağlıkları ve gelişimleri üzerinde onarılamaz zarara yol açabileceği uyarısında bulundu.

    ‘GÖÇÜN NEDENİ ÇETE ŞİDDET VE YOKSULLUK’

    Fore, Meksika’nın ABD sınırındaki Tijuana kentindeki mültecilerin kaldığı yerleri geçen hafta ziyaret ettiğini belirterek, buradaki ailelerin ve çocukların çetelerin şiddeti ya da aşırı yoksulluktan dolayı ülkelerini bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.

    Tijuana’daki bazı çocukların kendi ülkelerindeki ya da göç yolundaki deneyimlerinden dolayı travma yaşadığını vurgulayan Fore, ilgili ülkelerin de mülteci çocukların korunması noktasında sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. (DIŞ HABERLER)

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