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25 Haziran 2019 22:27

Meksika-ABD sınırında 4 mülteci ölü bulundu

Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 mülteci, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.

Meksika-ABD sınırında 4 mülteci ölü bulundu

Meksika sınırına tel örgü çeken bir ABD askeri | Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

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    Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan mülteci konvoyu içindeki 4 Guatemalalının Meksika-ABD sınırındaki Rio Grande nehrinin kenarında ölü bulunduğu belirtildi.

    Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika-ABD sınırını geçmek isteyen 1'i kadın, 3 çocuğun yüksek sıcaklık ve susuzluk dolayısıyla öldüğü bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

    Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan mülteciler, Meksika'dan geçerek ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. (AA)

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