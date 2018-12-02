Meksikaâ€™dan gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin ABD ile mutabakat

Meksikaâ€™nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador, ABDâ€™ye doÄŸru ilerleyen gÃ¶Ã§men konvoyu ile ilgili ABD'li 3 mevkidaÅŸÄ± ile mutabakat imzaladÄ±.

Meksika’nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak ABD’ye doÄŸru ilerleyen göçmen konvoyu ile ilgili 3 Orta AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir mutabakat imzaladÄ±.

Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, önceki gün yemin ederek görevine baÅŸlayan Obrador’un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet baÅŸkanlarÄ± ile ABD'ye iltica talebinde bulunan göçmen akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durmaya yönelik bir “kalkÄ±nma planÄ±” oluÅŸturmak üzere anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, bölgede iÅŸ imkanlarÄ± oluÅŸturulmasÄ± için bir fon saÄŸlanmasÄ±nÄ± içeren planÄ±n, El Salvador, Guatemala ve Honduras'un göçün yapÄ±sal nedenlerine çözüm bulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi kaydedildi.

ABD’ye gitmek üzere Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±kÄ±p Meksika’nÄ±n Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen binlerce göçmenin kaldÄ±ÄŸÄ± ABD sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir spor kompleksindeki göçmen barÄ±naÄŸÄ± kapatÄ±ldÄ±. Tijuana yetkilileri, barÄ±nakta kalan tüm göçmenlerin, ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndan çok daha uzaktaki bir eski konser salonuna gönderildiÄŸini duyurdu. BarÄ±naÄŸa çevrilen spor kompleksinin “kötü hijyen koÅŸullarÄ±” nedeniyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 9 bini bulduÄŸu bildirilmiÅŸti. Meksika’nÄ±n Tijuana kenti ile ABD’nin California eyaleti arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bölgesine ulaÅŸan Orta AmerikalÄ± göçmenler, iltica iÅŸlemlerinin yavaÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 25 KasÄ±m’da protesto gösterileri düzenlemiÅŸ ve bazÄ± göstericiler aradaki metal duvarÄ± aÅŸarak ABD tarafÄ±na geçmeyi denemiÅŸti. ABD güvenlik görevlileri, sÄ±nÄ±rÄ±n yaya geçiÅŸlerine kapatÄ±lmasÄ±na neden olan olaylarÄ± göstericilere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullanarak durdurmuÅŸtu. ABD’li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin baÅŸvurusunu iÅŸleme koyduÄŸu için grubun kentte aylarca bekleyebileceÄŸi tahmin ediliyor.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

YÜZLERCE KÄ°ÅžÄ° ÜLKESÄ°NE GERÄ° DÖNDÜ

DiÄŸer yandan, UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), önceki gün, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kiÅŸinin kendi ülkelerine geri döndüÄŸünü bildirmiÅŸti. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) göç örgütü IOM'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yüzde 84'ü erkeklerden oluÅŸan 453 göçmen, IOM’ye baÅŸvuruda bulunarak vatandaÅŸÄ± olduÄŸu veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ülkeye geri dönmek için yardÄ±m talebinde bulunmuÅŸtu.

IOM’nin giriÅŸimleriyle yüzde 57’si HonduraslÄ±, yüzde 38’i El Salvadorlu ve yüzde 5’i de GuatemalalÄ±lardan oluÅŸan göçmenler yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlere geri dönmüÅŸtü. IOM, refakatsiz 25 çocuÄŸun da uçakla döndüÄŸünü kaydetmiÅŸti. (AA)

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