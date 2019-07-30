Dersimli sanatçılar Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesini ziyaret etti

Orhan KURUL

Dersim

Dersim'de aralarında sanatçıların, Baro başkanın, Ticaret Sanayi Odasının ve Esnaf ve Sanatkarlar odasının da olduğu bir heyet geçtiğimiz günlerde bir patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesini ziyaret etti. Yine geçtiğimiz günlerde otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun ailesini de ziyaret eden heyet ardından Munzur Gözelerindeki yapılaşmaya karşı da gözelerde açıklama yaptı.

Mikail Aslan, Metin Kahraman, Kemal Kahraman ve Erdoğan Emir'in de bulunduğu Dersimli sanatçılar ve Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin'in de aralarında bulunduğu heyet Eroğlu'nun ailesini ziyaret edip aileye başsağlığı diledi. Aile, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söylerken sanatçıların ve kamuoyunun da bu talepte ısrar etmelerini istedi. Baro Başkanı Çetin hukuki sürece ilişkin bilgiler paylaşırken davanın takipçisi olacaklarını ve baronun davaya ilişkin görevlendirmeler yaptığını da aktardı.

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN ÇATIŞMALAR SON BULSUN”

Eroğlu'nun aile ziyaretinin ardından Ovacık'a bağlı Bilgeç Köyü'nde patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesini ziyaret eden heyet aileye başsağlığı diledi. Burada konuşan baro başkanı Çetin, “Sebebi ne olursan, kim yapmış olursa olsun bu şiddeti kınadığımızı bir kez daha belirtiyorum. Dava sürecini ailemizle birlikte götürmek istiyoruz. Nupelda ve Ayaz şahsında çocuklarımızın ölmemesini bu memlekete barış gelmesini, çatışma ortamının son bulmasını istiyoruz. Ailemizin yanındayız, acılarını paylaşıyoruz.” dedi.

“COĞRAFYAMIZDA BİNLERCE SERSERİ BOMBA VAR”

Evrensel’e konuşan sanatçılardan Kemal Kahraman “Bu saatten sonra ailenin yüreğine bir nebze de olsa su serpecek tek şey faillerin bulunması gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu anlamda da ne yazık ki sorumlular ortaya çıkarılmıyor, çok farklı spekülasyonlar dolaşıyor. Bizler sanatçılar olarak bu olayın arkasında durmak istiyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın bu kadar kolay yerin altına girmemesi gerekiyor. Yaklaşık bir yıl önce Ovacık'ta bir sivil vatandaş öldürüldü o olayda aydınlatılmadı. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu olayı takip etmeye çalışacağız.” dedi.

Sanatçılardan Mikail Aslan da Evrensel’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Hiç kimsenin bu acıyı es geçmemesi gerekiyor. Ailesi çok zor durumda. Acılar paylaşılarak azaltılabilir. Sebebi buradaki siyasi durumlardır. Coğrafyamızda binlerce serseri bomba var daha. Bir an önce uluslararası gözlemcilerin de gözetiminde coğrafyamızın bu serseri bombalardan mayınlardan temizlenmesi gerekiyor. Bunun için bir girişimin yapılması gerekiyor.”

“SU BÖYLE AKMAYACAK CANLILAR YOK OLACAK”

Fotoğraf. Evrensel

Ayaz ve Nupelda kardeşlerin aile ziyaretini ardından Munzur Gözlerinde, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından hazırlanıp, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca geçtiğimiz günlerde onaylanan projeye karşı da açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan baro başkanı Kenan Çetin, tarihi mirasa sahip çıkmak için burada olduklarını belirterek. “Gözlerin bulunduğu Ziyaret Köyü ve Ovacık’a yakın olan Kedek Köyü belediyeye bağlanıp burada yapılacak; otopark, mezbaha ve Gözelerin kıyısında bulunan stantları tarihi dokuya zara vermeden düzenleyebilir Ovacık Belediyesi. Son günlerde buranında bulunduğu havzanın maden sahası olarak belirlendiği basına yansıdı. Bunun çözümü de yine yerelden başlayarak demokratik kitle örgütlerinin, yaylacıların birlikte topyekûn karşı çıkmasıyla olur. Yoksa 20-30 yıl sonra buradaki su böyle akmayacak canlılar yok olacak. Böyle bir duyarlılığa da ihtiyaç var.” dedi.

“ELBETTE KORUMAK İÇİN KARŞI ÇIKACAĞIZ”

Açıklamada söz alan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül “Burada yapılmak istenen her ne var ise karşı çıkan insanlar değiliz, yapılmak isteneni halkımıza da anlatabileceğimiz ve görsel özelliği herkesin anlayabileceği bir şekilde dizayn edilmesini istiyoruz. Burası bir inanç merkezidir ve yapılaşmaya açılmasının halkta yarattığı tahribatı bertaraf etme zorunluluğumuz var. Zaten insanlar buraya gelip ziyaret ediyorken turizme açıyoruz fikri gerçekçi değildir. Eğer altında ticari bir maksat yatıyor ise ve sonrasında nasıl olacağı belli olmayan bir proje yürütülüyorsa elbette biz burayı korumak adına karşı çıkacağız. Geniş bir alanın maden bölgesi ilan edilmesi zaten buranın yok edilmesiyle aynı anlamı taşır. Burası tamamen krater ve buzul göllerinden beslenen bir bölge iken siz burayı madene açtığınızda bu yörenin su kaynaklarını kaybedersiniz ”dedi.

Açıklamada, sanatçılardan Kemal Kahraman, Esnaf ve Sanatkar Odası temsilcisi ve Sanayi Odası temsilcisi de söz alarak insanları, bu tarihi dokuya sahip çıkmaya çağırdı.