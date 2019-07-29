Rize'de saldırıya uğrayan Rabia T. yaşadıklarını anlattı: Beni öldürmek istedi

Rize’de, oturduğu binanın girişinde Besim Güngör tarafından saldırıya uğrayan Rabia T, yaşadıklarını anlattı. Apartmana girdiği sırada saldırganla burun buruna geldiğini söyleyen Rabia T, “Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. O beni sürekli apartmanın içine çekmeye çalışıyordu. Kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti” dedi.

Saldırganın serbest kaldığını duyunca ikinci bir şok yaşadığını ifade eden Rabia T ,“Serbest kalmasına inanamadım. Bayıldıktan 5-6 saat sonra, hastanede kendime geldim. Karakola gittim. O gün nezarethanedeydi. Hakim onu bırakmış. Biz de şok olduk. Sonra itiraz edildi ve tutuklandı. Şikayetçiyim, cezasını çeksin” diye konuştu.

Olay, cuma günü Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T, oturduğu binanın girişinde Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör kadına vurmaya başladı ve Rabia T. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen kadına tekme atmayı sürdürdü. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Besim Güngör yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güngör, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine koyuldu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Rabia T, yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Besim Güngör ile daha önce birlikte olduklarını ve 3 yıl önce ayrıldıklarını söyleyen kadın, Güngör'ün peşini bırakmadığını söyledi. Rabia T, "Ben çok dayanıklı bir kızım. Böyle bir şey beklemiyordum. Apartmana girdim, kafamı kaldırdım, burun buruna geldik. Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Eğer ben kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak öldürecekti. Kamera görüntülerinde belli oluyor. Beni apartman girişine çekmeye çalışıyor, ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Bana muşta ile vurdu. İlk darbelerle şok geçirdim ve bayıldım" dedi.

"TEHDİT EDİYORDU"

Fotoğraf: DHA

Besim Güngör ile 3 yıldır görüşmediklerini söyleyen Rabia T, "O ısrarla benimle arkadaş olmak istiyordu. Saplantı haline getirdi. Ben kaçmaya çalıştıkça o üzerime geldi. Ben telefonla ve sosyal medyada engelledikçe o bir yolunu bulup bana ulaşmaya çalıştı. Uyuşturucu madde kullandığını duymuştum. Bunu duyunca ben ondan ayrılmak istedim. Beni tehdit ediyordu, ben de onu engelledim ve hiçbir şekilde görüşmüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Onun için saplantı haline gelmiştim. Evin altına nasıl geldi anlamış değilim. Buluşurken kalabalık ortamları seçerdim çünkü onu tanıyordum. Bana zarar verebileceğinden endişe ederdim" diye konuştu.

"SERBEST KALDIĞINI DUYUNCA ŞOK YAŞADIM"

Saldırganın serbest kaldığını duyunca ikinci bir şok yaşadığını ifade eden Rabia T, "Serbest kalmasına inanamadım. Niye serbest kaldığına dair bir fikrim yok. Bayıldıktan 5-6 saat sonra hastanede kendime geldim. Karakola gittim. O gün nezarethanedeydi. Hakim onu bırakmış. Biz de şok olduk. Sonra itiraz edildi ve tutuklandı. Şikayetçiyim, cezasını çeksin" diye konuştu.

Olayın yaşandığı yerde bulunan fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T, "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.

FIRINCI KADIN: TELEFONUM ÇALDI, İÇERİ GEÇTİM

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırıdan saniyeler önce çalıştığı fırına girmesi nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Beyhan Yılmaz ise iki kişiyi de tanımadığını belirterek, “Olay gerçekleşmeden önce telefon çaldı, kalkmışım. Şahısları tanımam. O anda orada olsaydım o gence müdahale ederdim. Benim de kız çocuğum var. Bu yaşananlardan sonra sosyal medyada hakkımda yazılanlara çok üzüldüm” dedi. (HABER MERKEZİ)