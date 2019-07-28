Rize'de genç kadını yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Rize'de yolda yürüyen R.T. adlı kadın, oturduğu apartmana girdiği sırada kapıda kendisini bekleyen B.G.'nin saldırısına uğradı. Gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G., savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

​Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı. B.G., genç kadını dövmeye başladı. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntüsü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

B.G. savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusu için emniyete götürülen saldırgan yeniden adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi. (Rize/AA)