Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Temmuz 2019 Pazartesi

İçişleri Bakanlığının mültecilere ilişkin geri gönderme kararı ve bu karara tepkiler, barış akademisyenleri için AYM'nin verdiği hak ihlali kararı, hükümetin Fırat'ın doğusuna operasyon tehdidi, yeni anayasa ve yargı reformu tartışmalar, ekonomik kriz, kamuda toplusözleşme süreci, Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç katliamı ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

29 Temmuz Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WEB TV)