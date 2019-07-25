Kadınlardan geri gönderme kararına tepki: Birlikte yaşayacağız

İstanbul Valiliğinin Suriyeli mültecilerin geri gönderileceği açıklaması kadınlar tarafından protesto edildi. Osmanbey metro istasyonunda bir araya gelen kadınlar, “Birlikte yaşayacağız” dedi.

Suriye’de yaşanılan acılara dikkat çekmek için siyah giyinen kadınlar, “Unutmayın bir gün hepimiz mülteci olabiliriz”, “Savaş önce kadınları ve çocukları vurur”, “Birlikte yaşayacağız” yazılı dövizler taşıdı.

Kadınlar adına konuşan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, “Kimse kendi yurdundan isteyerek başka yere gitmez. Savaş koşullarından dolayı göç etmek zorunda kalan insanlara gittikleri ülkede baskıcı ve ırkçı davranışlarda bulunmak, onların yaşam haklarına, burada bulunma haklarına, insanca yaşama haklarına aykırı bir tutum olarak görüyoruz” dedi. Gülüm sözlerini bitirirken, “Suriyeli mültecilerin geri gönderilme politikalarını kabul etmediğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamadan sonra kadınlar oturma eylemiyle Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi kararını protesto etti. (İstanbul/EVRENSEL)