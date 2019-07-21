Soylu’dan Avrupa’ya “mülteci” tehdidi: Kapıları açarsak hiçbir hükümet dayanamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’nın mülteci konusunda Türkiye’yi yalnız bıraktığını söyleyerek, Avrupa’yı tehdit etti. Soylu, “Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, ‘Kollarınızı sıvayın Türkiye’nin yaptığı mücadeleye destek olun. Mış gibi davranmayın” dedi.

İzmir’de çeşitli etkinliklere katılan Bakan Soylu, göç konusuna değindi. Bakan Soylu, özellikle Suriye’de yaşananlar nedeniyle uluslararası koruma statüsüyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerin bulunduğunu ve ülkesine geri dönen Suriyelilerin de olduğunu dile getirerek mülteci göçü için şu yorumda bulundu: “Türkiye’nin ne dış politika tercihleriyle, ne de göç politikasıyla falan ilgisi yoktur. Tamamen bizim dışımızda gelişen bir meseledir. Ülkelerinden kaçan insanların en kısa yol olarak coğrafi açıdan bizim ülkemizi seçmesiyle ilgili bir meseledir.”

“MIŞ GİBİ DAVRANMAYIN”

Türkiye’deki kayıtsız mültecileri sınır dışı etmekle tehdit eden Soylu, Avrupa ülkelerine de şöyle seslendi: “Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu’nda oturacak oradan Türkiye’yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz. 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye’ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, ‘Kollarınızı sıvayın Türkiye’nin yaptığı mücadeleye destek olun. Mış gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz” dedi. (HABER MERKEZİ)