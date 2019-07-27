Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Kanadalı altın tekeli Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından 200 bin ağacın katledildiği Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı Köyü Balaban Mevkiinde su ve yaşam hakkı nöbeti başladı. “Kaz Dağları Hepimizin” sloganıyla gerçekleştirilen nöbet önce Çanakkale’de, Çanakkale Valiliği karşısında bulunan Truva Atı önünde basın açıklaması yapıldı.

Yapılmak istenen altın madeni projesine karşı tepkinin büyümesinin en önemli sebebi, proje alanının Çanakkale’nin ‘tek’ ve alternatifsiz içme ve sulama suyu kaynağı olan Atkhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde bulunması. Çanakkale’nin içme ve kullanma suyunu tehdit eden altın madeni projesine karşı yapılan basın açıklamasına CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay'ın yanı sıra Kent Konseyi Çevre Meclisi üyeleri ile sendika, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Suya erişim hakkının engellenemeyeceği belirtilen açıklamada, maden yasası ile ilgili düzenlemelerin acilen yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada; “Şu an tahrip edilen, katledilen alanla ilgili tüm sorumlular hesap vermelidir” denildi. Kirazlı Balaban’da su nöbetine başlandığı belirtilen açıklamada; “Çanakkale halkını ve Türkiye'yi suyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

KIRAZLI BALABAN’DA NÖBET BAŞLADI

Açıklamanın ardından vatandaşlar otobüslerle Kirazlı’ya doğru yola çıktılar. Vatandaşlar maden işletme sahası önünde yapılan açıklamada, katliama seyirci kalmayacakları, suları, doğaları ve gelecekleri için mücadele edeceklerini beyan ederek nöbete başladılar. İşletme sahası yakınında toplanma merkezi çadırlarını kuran vatandaşlar, su ve doğa haklarının yer aldığı pankartlarını astılar. Çanakkale halkı su ve doğa hakları için nöbet eylemine çağırılırken, tüm Türkiye’ye ise su hakları için mücadele etme çağrısı yapıldı.

Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor. Su ve yaşam hakkı için Kirazlı Balaban’da nöbet başladı Fotoğraf: Evrensel

Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor. Su ve yaşam hakkı için Kirazlı Balaban’da nöbet başladı Fotoğraf: Evrensel

Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor. Su ve yaşam hakkı için Kirazlı Balaban’da nöbet başladı Fotoğraf: Evrensel

Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor. Su ve yaşam hakkı için Kirazlı Balaban’da nöbet başladı Fotoğraf: Evrensel