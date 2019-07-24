İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand

Hilal TOK

İlgar JAHED

İstanbul

İran’da kadınlar birçok haktan yoksun. Bunlardan biri de şarkı söylemek ve enstrüman çalmak. Hele ki sokakta müzik yapmak, neredeyse imkansız. Maryam, doya doya şarkı söylemek için 5 yıl önce Türkiye’ye geldi. ZartoshtBand adlı grubuyla, her gün İstiklal Caddesi’nde İran müziği seslendiriyorlar. Defleri, kemanları ve sesleriyle İstiklal Caddesi’ni inleten ve kısa bir süre içerisinde büyük bir kalabalığı etrafında toplayan grup bize de Emel Sayın’ın, İran’da verdiği konserlerde seslendirdiği Gole Sangam’ı çalıyor. Bu muhteşem performanstan sonra Maryam’la başlıyor sohbetimiz.

‘BURADA ASIL SORUN ZABITA’

İran’da müzik yapmayı istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Maryam, “İran’da kadınlara her şey kısıtlı. Yani şarkı söylemek, enstrüman çalmak, her şeyde kısıtlanıyoruz. Onun için burası daha iyi, en azından sokakta şarkı söyleyebiliyorum.”

Ancak Maryam için burası muhteşem değil, çünkü her sokağa müzik yapmaya çıktıklarında zabıta tehdidiyle karşılaşıyorlar: “Şarkı söylerken problem yok ama burada asıl sorun zabıta. Mesela ben def çalıyorum, herkes başımıza toplanınca, en az haftada bir kez zabıta gelip defimi alıyor. Başka enstrümanlara her zaman sıkıntı çıkarmıyor ama def, kahen, tempo gibi vurmalıların yasak olduğunu söylüyor. Benim çalabildiğim tek enstrüman da bu.

Şimdi daha mı iyi bilmiyorum, 5 yıldır İran’a gitmedim. Ama bizim için her şey kısıtlıydı, müzisyenliği de siz tahmin edin. Özgürlüğümüz yok, hele kadın olarak hiç yok. Ne konuşma özgürlüğü ne kıyafet özgürlüğü ne müzik yapma...”

Fotoğraf: Evrensel

‘İRAN’DA ÖZGÜRCE MÜZİK YAPMAYI ÇOK İSTERDİM’

Müzik yapmasına ailesinin de karşı çıktığını anlatıyor Maryam, “İlk zamanlar çok karşı çıkıyorlardı ama mutlu olduğumu ve çok destekçimiz olduğunu görünce zamanla değiştiler; özellikle annem.” Burada müzik yapmayı sevdiğini ancak İran’da özgürce müzik yapmayı çok istediğini söyleyen Maryam, “İstanbul’da çok turist var, özellikle Araplar ve Avrupalılar bizi destekliyor. Sadece ilgi gösterenler İranlılar değil Türk destekçimiz de çok. Bu işi çok seviyorum, sevdiğim için yapıyorum. Grup olarak çok seviyoruz, bir gün işimizi ilerletirsek bile, yine de sokak müzisyenliğine devam edeceğiz. Çünkü insanlara güzel enerji vermek ve onların güzel enerjilerini almak bizi mutlu ediyor. İşimi İran’da özgürce yapmayı çok isterdim. Bizi desteklemelerini isterdim ve bizi “Bunlar sokak şarkıcısı” gibi sözlerle küçümsememelerini isterdim.”

Veda edip uzaklaşırken, İstiklal Caddesi’nde ‘Har Bar In Daro’ şarkısının ezgileri yavaş yavaş duyulmaz oluyor.

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