Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

Türkiye Kamu-Sen, beşinci dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) taleplerini Genel Merkez'de yaptığı basın toplantısı ile açıkladı. 1 Ağustos tarihinde başlayacak görüşmelerle birlikte 5 milyon kamu emekçisinin iki yıllık geleceğinin belirleneceği TİS sürecinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de hükümetin Türkiye gerçeklerini göz önünde bulundurarak masaya gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Kamu çalışanlarının ücretleri her geçen gün eriyor. Tabanın istekleri ülkenin gerçekleriyle uyumlu. Bu konuda grevse grev, eylemse eylem ne yapılması gerekiyorsa hazırız. 20 yıldır bu alandayız, konu memurun zam talebine gelince 'Daralan ekonomi' ile karşımıza geliyorlar. Bütün bunlara karnımız artık tok” dedi.

“DEVLET KANUNLARA VE ANAYASAYA AYKIRI PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci son yıllarda güvencesiz istihdamın artışına dikkat çekerek devletin anayasa ve kanunlara aykırı sözleşmeli, geçici vekil gibi sıfatlarla kadrosuz personel çalıştırdığını belirtti.

Kahveci, 2020-2021 yılları maaş zamları belirlenmeden önce geçmiş dönemdeki erimenin giderilmesini talep ederek, 2018 yılında bu kaybın sadece 600 TL olduğunu ifade etti. Kamu görevlilerine ve emeklilere yüzde 3 oranında refah payı da talep eden Kahveci, “Bugün 3 bin 18 lira olan en düşük memur maaşının 2020 sonunda 4 bin 509, 2021 sonunda ise 5 bin 417 liraya çıkmasını istiyoruz. Bütün memurların ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerinin emekli keseneğine dahil edilmesini ve emekli olacak memurların yasa dışı mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun ve aile birliği önündeki engeller kaldırılsın. Yılda iki kez dini bayramlar öncesi herkesin aldığı ‘Bayram İkramiyesi’nin memurlara da ödenmesini, atamalarda her türlü istismara açık sözlü sınavın kaldırılmasını ve bu atamaların yazılı sınav ile yapılmasının istiyoruz” dedi.

“NE GEREKİYORSA HAZIRIZ”

Özlük haklarının hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden düzenlenmesini de isteyen Kahveci, mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenlemenin de yapılmasının gerektiğini ifade etti. 18 yaşını dolduran ve öğrenimlerine devam edemeyen gençlerin SGK prim uygulamasına son verilmesini ve yaşın uzatılmasını da gündeme getiren Kahveci, en önemli taleplerinin ise grev, siyaset ve uluslararası TİS sürecine geçilmesi olduğunun altını çizerek, “Tabanın istekleri ülkenin gerçekleriyle uyumlu. Bu konuda grevse grev, eylemse eylem ne yapılması gerekiyorsa hazırız” dedi.

“AZ KAZANIP ÇOK VERGİ ÖDÜYORUZ”

TİS sürecinde kendilerinin resmi enflasyon rakamlarını aldıklarını ve gerçekte olan rakamların çok daha yüksek olduğuna değinen Kahveci, “Kamu çalışanlarının ücretleri her geçen gün eriyor. Ocak ayında aldığımız maaşı yıl sonuna kadar almak istiyoruz. Az kazanıp çok vergi ödüyoruz” diyerek taleplerinin masa başından değil tabanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini söyledi.

“MEMUR-SEN KARŞI TARAFTA MI?”

Memur-Sen'in de TİS sürecinde masada tek olma isteğini eleştiren Kahveci, “Bir sendika başka bir sendikanın TİS sürecine katılmasını neden istemez? Siz karşı tarafta mısınız? Memurun derdini anlatmayan böyle usullerle uğraşır, amaç oradaki yalan yanlış işlerin kamuoyu ile paylaşılmaması” diye konuştu.

Hükümetin Türkiye gerçeklerini görerek masaya gelmesi gerektiği çağrısı yapan ve memurların maaşlarının yüzde 70'ini kira ve gıdaya harcadığını ifade eden Kahveci, “20 yıldır bu alandayız, konu memurun zam talebine gelince 'Daralan ekonomi' ile karşımıza geliyorlar. Bütün bunlara karnımız artık tok” diyerek işçilere verilen 5+4 zammın da hakkaniyetli olmadığını ve bu konuda Türk-İş'in tavrını desteklediklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

Toplusözleşme, taleplerimizi kararlılıkla savunduğumuz bir mücadele olmalıdır