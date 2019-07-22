Cengiz Holding, Kaz Dağı’nda faaliyet yürüten altın madenini satın aldı

Özer AKDEMİR

İzmir

Kaz Dağı’nın Halilağaköyü yakınlarında, ormanlık bir alanda Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’a ait altın bakır madenini Cengiz Holding aldı. Konuya dair Liberty Gold tarafından borsaya “Türkiye’nin kuzeybatısındaki Biga ilçesinde bulunan bakır altın porfir yatağını Türkiye’de satmak için kesin anlaşma imzalandı” açıklaması yapıldı.

55 MİLYON DOLARA SATILDI

Satan şirket tarafından yapılan açıklamada altın madeni projesini Cengiz Holdinge 55 milyon dolara sattığı bilgisi verildi. Cengiz Holding bu miktarı iki yıl boyunca üç aşamada ödeyecek. Halilağayı Cengiz Holdinge satan Liberty yine Kaz Dağı’nda bulunan Kayalıdağ TV Kulesi projesini ise elinde tutmaya devam ediyor. Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesine göre yaklaşık 35 milyon Türk lirası sermayesi bulunan şirket sadece Halilağa altın madenini 55 milyon dolara satmış durumda.

Fotoğraf: Evrensel

AKP YANDAŞLARI KAZ DAĞI’NA ÜŞÜŞTÜLER

Liberty Gold daha önce Pilot Gold olarak biliniyordu. Şimdi yöredeki altın madenleri arasında Pilot Gold’un adı geçmiyor. Halilağa altın projesinin Cengiz Holdinge geçmesi ile AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirketlerden birisi daha Kaz Dağı’nda altın madenine sahip oldu. Lapseki Şahinli Dumanlıdağ’daki altın madeni Çarmıklı ailesine ait Nurol Holdingin TÜMAD şirketinin. Kaz Dağı’nda bir buçuk yıldır faaliyetine devam eden TÜMAD’ın Lapseki Altın Madeni dışında Kaz Dağı’nın kuzey ve güneyinde, Yenice’de, Havran’da, Kalkım’da, İvrindi’de, Bahar Madencilik, Eczacıbaşı, Koza, Chesser, 3S gibi firmaların işletmeye başlamak istediği altın madenciliği projeleri bulunuyor.

İÇİÇE GEÇEN SERMAYE YAPISI VE TÜRK TAŞERONLAR

Çanakkale’nin içme suyunu sağlayan Atikhisar Barajı yakınındaki Kirazlı Altın madeni ile adını duyuran Alamos Gold’un da bölgede üç tane altın madeni projesi var; Ağı Dağı, Çamyurt ve Kirazlı altın işletmeleri. Türkiye’de Orta Truva, Truva Bakır gibi taşeron şirketler eliyle madencilik yapan çok uluslu altın tekellerinin sermayeleri de iç içe geçmiş durumda. Orta Truva şirketinin Ticaret Sicil Gazetesindeki yönetim kurulu üyelerinin ikametgah adresleri Kanada. Alamos Gold’da Kanada sermayeli bir şirket. Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin birinci ortağı Pilot İnvestment İnc. İkinci ortağı ise Teck Madencilik San. Tic. AŞ görünüyor. Alamos Gold’un taşeronu ise Doğu Biga Şirketi. Doğu Biga Ticaret Sicil Gazetesinde şu an Hollanda merkezli bir şirket olarak görünüyor.

Liberty Gold’un internet sitesinde Pilot Gold ve Newmont ortaklığından bahsediliyor. Bir başka altın şirketi Frontier ise Newmont tarafından satın alınmıştı.

İÇME SUYU BARAJINA KOMŞU ÜÇ ALTIN MADENİ

Bayramiç taraflarında Orta Truva Madencilik’in ÇED süreçleri tamamlanmış üç tane kuvars-demir madeni var. Yöredeki yaygın iddialara göre, altın madenine karşı yönelen tepkiyi önlemek adına şirketler buradaki madenleri kuvars demir madenleri olarak adlandırıyorlar. Bu üç işletme de Atikhisar barajına 5-7 kilometre uzaklıklarda.

CENGİZ HOLDİNG, CERATTEPE’DEN KAZ DAĞI’NA

Liberty Gold’un açıklamasında Cengiz Holding hakkında şu bilgiler veriliyor:

“Cengiz, inşaat, enerji, madencilik, metalürji ve kimyasal / gübre endüstrisi alanlarında faaliyet göstermektedir. 1970’lerin sonunda inşaat sektöründe ilk faaliyetlerine başladı ve şu anda 12’den fazla ana şirket, 96 bin çalışanı ve yıllık cirosu 6 milyar ABD doları olan Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri.”

Cengiz Holding Artvin Cerattepe’deki altın madeninin de sahibi durumunda. Maden Artvin halkının 30 yılı bulan mücadelesine rağmen gerek hukuki süreçlerin arkasından dolanarak ve polis jandarma zoru ile binlerce Artvinlinin direnişini bastırarak geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçmişti.