Diyarbakır’da 4 yıl aradan sonra açık hava etkinliği

Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra ilk kez açık hava etkinliği düzenledi. Sanatçı Mikail Aslan ve Hivron’un sahne aldığı Koşuyolu Açık Hava Etkinliklerinde konuşan DBB Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, "Biz yine buradayız, türkülerimiz meydanlarda" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının “Yaşam bizim söz bizim” şiarıyla düzenlediği Koşuyolu Parkı Açık Hava Etkinlikleri büyük konserle başladı. 2015 yılından bu yana bölgede yaşanan çatışmalı süreç, ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında getirilen yasaklamalar ve DBB’ye kayyum atanmasından dolayı 4 yıl aradan sonra ilk kez kentte bir açık hava etkinliği düzenlendi.

MIZRAKLI: YARIN BİZİMDİR

MA’da yer alan haberde, DBB Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, uzun zaman sonra kent halkının özlemini çektiği etkinlikte buluştuklarını dile getirerek, “Hepimizin yüreklerinde kocaman emek, sevda büyümüş. Hafızasından aldığı güçle yarın yürüyen gençler, kadınlar görüyorum. Yarın bizimdir” ifadelerini kullandı.

Halkın barışa özlem duyduğunun altını çizen Mızraklı, “Biz her zaman kültürün, sanatın ve festivallerin başkenti olan Amed’te, yeniden barışa giden yolu, barış dinamiklerini ve barış aklını buradan öreceğiz. Bunu yaparken, geçmişimizde biriktirdiğimiz değerler ve hafızayla yabancılaşmadan sürdüreceğiz. Bunu bir söz olarak değil, bir pratik olarak öngörüyoruz. Em bi tenê nexweş in, lê bi hevre pir keyfxweş in.”

"SANAT BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRETECEKTİR"

Daha sonra sahne almasıyla coşkunun yükseldiği etkinlikte konuşan sanatçı Hivron, uzun zamandır kentte konser düzenleyemediklerini belirterek, “Sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umut ediyorum ki; festivale sahip çıkacaksınız” dedi. Hivron’un seslendirdiği ve gençlerin eşlik ettiği ezgiler ardından sanatçı Mikail Aslan sahne aldı.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Aslan, HDP’li belediyelerin bu tür etkinlikleri sürdürmesi gerektiğini söyledi. “Bu coğrafyada nefes alıp vermekte çok zorlandık” diyen Aslan, şöyle devam etti: “Yine kendi ortamlarımızı görmeye başladık. Üzerimizdeki ağırlık çok uzun sürdü. Yakın zamanda İran’a gittim. Orayı görünce içinde bulunduğumuz siyasal durum ve sanata acıyasım geldi. Orada da sorunlar var ama insanlar bu kadar korku içerisinde yaşamıyorlar. Bizler kardeşçe yaşamanın, sanatını ve müziğini yapıyoruz. Sanat güzel, birlikte yaşamayı öğretecektir. Sanat ve kültür üzerinden birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Bu nedenle sanat önemlidir. Ne olursa olsun kültür ve sanatın devam etmesi gerekiyor.” (HABER MERKEZİ)