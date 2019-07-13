Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise "negatif" olarak tutmaya devam etti.

Fitch'ten not kararına dair yapılan açıklamada, notun düşürülmesinin nedenlerinden birinin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması olduğu belirtilerek “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” denildi.

Açıklamada notun düşürülmesinde büyümenin düşmesi, enflasyonun yüksekliği ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına karşı ABD yaptırımları gösterildi.

Fitch'in açıklamasında "6 Temmuz’da Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla kovulması halihazırda zayıf olan yerel güveni, -ki bunun işaretleri artan dolarizyonda görülebilir- zedeliyor ve ekonomik verilerin kötüye gitmesine sebep oluyor" denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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