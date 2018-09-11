Fitch, 4 bankanÄ±n kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Åžekerbank ve Odeabank'Ä±n kredi notlarÄ±nÄ± indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Anadolubank ve Fibabanka'nÄ±n uzun vadeli kredi notlarÄ±nÄ± BB-'dan B+&la, Åžekerbank'Ä±n kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'Ä±n notunu BB-'den B'ye indirdi.

Fitch bankalarÄ±n 'YaÅŸayabilirlik NotlarÄ±nÄ±' da düÅŸürürken, notlarÄ± olasÄ± bir indirim için izlemeden çÄ±kardÄ±, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

Dünya'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklÄ±ÄŸÄ± döneminde bankalarÄ±n performanslarÄ±na, varlÄ±k kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekonomide sert bir iniÅŸ yaÅŸanmasÄ± ve yatÄ±rÄ±mcÄ± güveninde kötüleÅŸme riskini de hesaba kattÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:32

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